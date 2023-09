韓國樂隊CNBLUE成員姜敏赫與李正信,原定明晚(2日)假旺角麥花臣場館舉行香港粉絲見面會,是2人相隔多年再次來到香港,原本令一眾粉絲十分期待。

不過,主辦昨晚(31日)公布鑒於颱風來臨之不穩定因素,為了各位觀眾及演出者的安全,原定2023年9月2日(六)晚上7時於旺角麥花臣場館舉行的《2023 KANG MIN HYUK x LEE JUNG SHIN FROM CNBLUE 'THE BUDDY' FAN MEETING IN HONG KONG》將會延期舉行,並表示所有持有演出門票的觀眾請保留完整門票,主辦單位會盡快於各單位之社交平台上公布演出後續安排事宜。不便之處,敬請諒解。

另外,姜敏赫與李正信及鄭容和所屬的CNBLUE將於10月7日及8日在首爾舉行演唱會,為巡唱揭開序幕,是3位成員相隔6年再合體演出。