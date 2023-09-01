康文署9月呈獻　澳洲北方舞團《超時空尋路人》

【營業資訊】康樂及文化事務署邀得澳洲北方舞團9月來港演出兩場活力澎湃的《超時空尋路人》，是作品首次在澳洲以外的地方公演。被公認為澳洲頂尖藝團之一的澳洲北方舞團以奔放的舞蹈、共鳴的旋律和愉悅的氛圍，引領觀眾感受宇宙萬物，進入超越時空的世界，尋找人生的路向。

《超時空尋路人》糅合舞蹈、音樂和視覺藝術元素。場內特置氣墊舞台，讓舞者能做出不同的反重力動作，增強舞蹈的流𣈱度。音樂編排亦別具匠心，將節奏強勁的樂隊音樂和溫暖曼妙的旋律交織在一起，配以舞者靈活多變的動作技巧，帶來俏皮而歡欣的感染力。作品亦加入互動元素，觀眾席上會放置100顆「珍珠」裝置，在表演期間發出燈光和聲效，將整個體驗延伸至場地每個角落，讓觀眾沉浸於聲音和光影之中。

另外，整部作品以彩虹般的繩索貫連，該批繩索是由澳洲當地的義工利用收集得來的二手羊毛紗料編織而成，透過社區參與讓藝術拉近當地人與人之間的距離，意義不凡。繩索既用於台上的大型佈景裝置，亦成為舞者的表演道具，時而聚成一股彩色洪流，時而揮舞出不同的波浪圖案，讓編織者與舞者以至觀眾之間產生共鳴。此作品於去年9月在布里斯本藝術節作全球首演，備受好評，更被澳洲《信使郵報》讚譽為「超凡脫俗」的演出。

《超時空尋路人》的創作團隊由多名藝術人才組成：安柏．海恩斯和凱爾．佩奇擔任導演及編舞；三度榮獲格林美獎提名的澳洲樂隊Hiatus Kaiyote和聲音藝術家拜倫．斯卡林聯手打造明亮的配樂；尼克拉斯．帕揚提擔任燈光設計，以及日裔澳籍視覺藝術家丹後博美擔任舞台設計和服裝設計。

澳洲北方舞團創作風格大膽且具新意，構思巧妙，曾榮獲多個獎項，包括兩項赫爾普曼獎、兩項澳洲舞蹈獎、兩項澳洲綠屋獎，以及悉尼．邁耶表演藝術團體獎和澳洲表演藝術協會影響力獎。舞團曾在澳洲及世界各地逾45個國際藝術節和場地演出，廣受好評。

澳洲北方舞團《超時空尋路人》於9月9日（星期六）晚上8時及9月10日（星期日）下午4時在荃灣大會堂演奏廳舉行。票價分$180、$280及$380，現於城市售票網（www.urbtix.hk）發售。電話購票請致電3166 1288。值得留意是，節目設有延伸活動，包括於首日演出完畢後舉行的藝人談（英語主講）；以及於9月10日（星期日）下午2時15分在荃灣大會堂演奏廳舉行的免費後台導賞（英語講解，粵語傳譯），屆時參加者可近距離觀賞舞台的編織佈景，並一窺氣墊舞台、「珍珠」等各項裝置，但須網上預先登記，名額有限，先到先得，額滿即止。查詢節目、延伸活動詳情和購票優惠，請致電2268 7323或瀏覽以下網頁。