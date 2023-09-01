Edan演唱會玩棟篤笑被批冇品　姜濤指接受道歉惹揣測

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan），早前在個人演唱會中加入棟篤笑環節，但就被指利用隊友「搏出位」。日前，他完騷後於社交平台公開網民dm對話截圖，然後發長文回應：「藝人都係人，藝人都會有感受，但個世界好似禁止咗藝人表達感受。」當時隊友姜濤亦有在文中留言力撑Edan︰「善意的批評可以接受，但我們絕對沒有理由去接受惡意及不負責任的聲音。」

不過，有「姜糖」（姜濤粉絲）認為Edan很久之前曾對姜濤「舉中指」，Edan把這部分放在棟篤笑環節中，所以有不少姜糖覺得Edan「有問題」。之外，Edan在棟篤笑環節中把姜濤與髮型師Lydia的緋聞拿出來開玩笑，有指這兩部分都令姜糖感到相當不滿，有傳DM Edan的haters就是姜糖。

事件持續發酵，姜濤透過社交平台發文表示：「謝謝大家最近對我的關心，我也接受了某些人的道歉。我們可以對很多事情一笑置之，但希望我們在做任何事之前都三思而後行。」發文一出即引起姜糖們有無限揣測，有指是Edan向姜濤道歉，但姜濤並沒有直接說是誰跟他道歉，結果引起熱討。