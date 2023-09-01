隱形牙箍點揀好？牙醫：剪裁物料都好緊要！

為矯正牙齒或改善外觀，不少人都會進行箍牙療程，而隱形牙箍或透明牙箍近年漸漸成為箍牙人士的首選。但選擇隱形牙箍時，原來亦有不少細節要注意，今次就找來註冊牙醫冼瑞德，為大家拆解隱形牙箍的迷思！

冼醫生表示，隱形牙箍均是採用醫學塑膠製成，選擇時可以留意牙箍會否含有塑化劑。不論隱形牙箍及傳統鋼箍，原理都是透過外在施加壓力至牙齒令牙齒移動，從而達到矯正牙齒效果，隱形牙箍的力度、效果並不會比傳統鋼箍差。最重要是進行箍牙療程前，經由牙醫檢查、評估，而整個療程亦建議有醫生全程跟進並定期覆診，確保過程更安全。隱形牙箍有分不同軟硬程度，冼醫生解釋較軟的牙箍佩戴時更舒適，不過較硬牙箍在處理較複雜的移動時效果會更理想。另外，選擇隱形牙箍時需要留意牙箍的頂部即Trimline，Trimline分直線及曲線，曲線是根據牙齒邊緣剪裁，令病人佩戴時感覺較舒服；而直線牙箍因為會包覆到牙肉，所以施力會比較好。冼醫生補充，如果牙箍包覆牙肉太多的話，會令到牙肉不適，所以建議選擇直線設計但包覆牙肉最少的隱形牙箍。

為解決佩戴時的不適感，部分品牌會提供加速器，原理是利用高頻震動牙齒及牙周組織，縮短療程時間及紓緩不適。再配合牙箍專用手機App，提示病人更換牙箍時間及紀錄箍牙過程。

最後，冼醫生提醒病人完成箍牙療程後，謹記佩戴固定器，因為牙齒會有記憶，它會想去重回箍牙療程前的位置，要維持牙齒位置就一定要佩戴固定器。首年一般建議病人每天佩戴，第二年開始可以晚上才佩戴。而固定器除了要選擇耐用度高，亦需要使用專用清潔用品，確保固定器不會積聚細菌及發出異味。

以下連結登記進行牙醫諮詢及即日確認療程，將豁免牙醫諮詢費用及免費獲贈一套固定器，截止日期為2023年10月31日。