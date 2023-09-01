至緊要合拍　酒菜完美配搭

其實做人好易滿足，簡簡單單食餐好已好感恩，再講究一點，可以邊吃邊配酒，來個升級的Wine Pairing。無論是清新白酒，又或是醇厚的紅酒，有專家按個性來配肉類或海鮮，都咁完美。

法式晚宴

優雅的法國菜，可以說是世一美食，中環Feuille的法籍大廚兼創辦人David Toutain再次訪港，並於9月2日至5日為客人炮製美食，9月3日更推出只此一晚的法式品酒晚宴。餐廳擅長以不同蔬菜配搭和肉食，餐前小食配以小作坊的佳釀，讓食客打開味蕾。偏厚實而有橡木香的香酒，配上有煙熏忌廉的深海池魚和麵包，互相配合。清爽酸香的白酒，其堅果香可突出松露烤雞的香氣。至於富橡木香而厚實的酒體，能中和乳鴿的油膩感。甜而不膩的貴腐甜酒，配清爽輕盈的甜品，圓滿作結。

新西蘭釀酒師拼配

由專業人士為客人配酒，效果更佳。優質食材專門店及西餐廳Feather & Bone將於10月4日及5日舉行2場美酒佳餚配對晚宴，到時會邀請新西蘭葡萄酒產區馬爾堡的Catalina Sounds酒莊釀酒師Matthew Ward主理，5道菜菜單有酸汁醃帶子、味噌阿拉斯加黑鱈魚、無骨烤春雞和招牌威靈頓牛柳，最後以芝士塊和車厘子作結，品嘗每道菜式時會有不同葡萄酒配搭，提升風味層次。同時間，６間餐廳於９月推出限定自家製鹹味餡餅，包括有雞肉蘑菇、煙燻牛肉、海鮮和燉小牛膝肉餡餅等，客人每點一分餡餅，餐廳即捐出指定金額給指定註冊慈善機構，分外有意義。