陳奕迅美國巡唱遭男粉絲索吻　笑言無啖好食瘦咗

歌神陳奕迅（Eason ）目前身在美國紐約，於當地時間昨日（8月31日）上午完成首場紐約的FEAR AND DREAMS演唱會，是巡演的首站，演出順利完成，完騷後翌日他即去看美國網球公開網球賽輕鬆一下。

他首次在BARCLAYS CENTER舉行演唱會，選擇在這個大場地演出的原因，是希望將香港的舞台製作原汁原味帶給美國觀眾欣賞，台上Eason與觀眾打成一遍，他說：「我非常開心，亦很感謝在座你們每一位，我愛你們。我知道飛好貴，係咪美國乜都貴？我瘦咗呀！日日熱狗漢堡包，冇啖好食，哈哈.....其實係因為我好鍾意食唐餐.....但我剛去食了碗越南粉，叫咗碟春卷和炒菜，7個人200幾300元美金，你哋話我知係咪畀人打劫？哈哈.....所以我好多謝你哋，可以留番咁多錢去睇我個騷，真心非常感謝。」

Eason又搞笑稱：「今晚我見到好多靚人，男仔女仔都靚。」他看到有人舉牌寫着「Eason錫啖」，Eason講笑：「咩意思？嘩！你係男人喎!But its OK , I don’t care......」誰知男觀眾真的向他送吻，嚇窒了Eason：「嘩！你嚟真，唔好啦......公眾場合。」全場觀眾大笑。另一男歌迷又舉起他的大頭像，穿起10幾年前DUO演唱會Tee ，Eason發現後指着歌迷：「嘩，你真係真粉！件衫10幾年前，簽名？唔好要我簽名啦！我個樣夠核突啦，重要我簽個名喺自己個頭度。」

演唱會尾聲，觀眾不停叫encore，他說：「我都想唱到凌晨5點，但真係做唔到，場館有限制。」最後他演唱《孤勇者》，全場興奮到極點，最後他再送上《淘汰 》給觀眾答謝大家的熱情。接下來，Eason會於多倫多、芝加哥、洛杉磯、三藩市、溫哥華5地演出。