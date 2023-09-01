【Zac玩Zac食】人生必做其中一件事

雖然去過很多唔同國家嘅觀光大橋，但每一個城市嘅橋上風光都好獨特，好似之前去西澳州珀斯嘅Matagarup大橋，行到橋頂可以玩高空飛索Zip & Climb；而悉尼海港大橋就可以途步行上距離橋面約100米高的頂峯，近距離睇到市中心嘅景色及悉尼歌劇院，真係唔同嘅地方有各自嘅旖旎風光！

要行上悉尼大橋前，專業領隊會指導大家穿上攀橋所需的全套安全設備，首先要穿上一件連身衣，因為我哋係行走在日常使用行車道的橋上，如果身上有任何物品意外地丟掉，就可能令行駛中嘅車輛產生意外，所以件連身衣嘅主要功能係將身上嘅物品包裹着。

從Bradfield Highway下方的攀登基地出發，沿着狹窄的通道前進，抵達東南橋墩，再攀登上四座階梯抵達大橋外拱的起點，跟住沿着靠歌劇院一側的大橋外拱繼續向上行，一路上可以慢慢欣賞悉尼美麗的景色。行到上橋頂的位置後就會橫跨大橋，而呢個亦係最令我沸騰嘅位置，一來對於有少許畏高嘅我都有啲驚，但呢個係大橋最高嘅中央位置，亦係專業領隊為大家拍照嘅重點，所以就算點都要保持鎮定，影返啲靚相先至不負此行；之後再從西側外拱向下走返去攀登基地。完成呢3小時的旅程後，絕對體會到點解「攀爬悉尼港灣大橋」係被外國權威電視新聞網譽為一生中必做的10件事之一！

Profile：Zacky Sun

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