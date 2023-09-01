譚俊彥聯同馬國明美國登台　與偶像同一場地演出另類圓夢

視帝譚俊彥（Shaun）早前聯同馬國明、郭晉安及黃子恆到美國登台，今年已先後到加拿大多倫多及越南搵真銀的Shaun，笑指能夠到幾個完全不同的地方表演很感恩：「都有10幾年冇去美國，今次最特別嘅，係終於可以將自己主唱嘅電視劇插曲，現場唱畀觀眾聽。」除了獻Sing，Shaun亦有騷Quali彈結他。

不過此行令Shaun最興奮的，莫過於與能夠與偶像在同一場地演出，他說：「去到今次嘅表演場地先知，我偶像zztop（美國樂隊）將會喺我表演完之後，會喺同一個表演場地表演，真係好難掩飾心裏面嘅興奮！ 而且今次仲可以同子恆合唱，雖然今次我哋係第一次喺台上面合作，不過出嚟嘅效果大家都非常滿意。」

忙於拍攝無綫新劇《企業強人》的他，表示劇組放行4、5日出發登台：「真係好好，所以我落機第二日已經要拍劇，非常充實，套劇拍得好順利，我同陳豪每次見面，淨係講仔女經都有排講。」談到今日打8號風球，令一對子女的開課日變成額外假期，Shaun對此說：「啲小朋友一早已經返咗適應堂，但係似乎依家係流感高峰期，返咗學之後都有啲感冒，所以打風係一個好好嘅日子，畀佢哋喺屋企瞓晏啲休息吓！至於我本身要開工通告就取消，尋日特登去超市入定貨，諗住今日成日留喺屋企煮嘢食，因為平時都有買定存貨，所以屋企要煮一星期餸都冇問題。」