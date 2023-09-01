謝安琪化身美人魚激騷小蠻腰　雲浩影變叛逆女晒腿

歌手謝安琪（Kay）、COLLAR成員邱彥筒(Marf)、雲浩影、周國賢和湯令山等一連兩場的《未來音樂祭》音樂會宣布將於9月30日及10月1日在亞博舉行，超時空造型海報今日首度曝光，Kay的立體鯨魚造型隱約露臍、雲浩影變叛逆女晒腿，最搏要數Marf穿起金屬奶罩，誘人上圍若隱若現。每個造型各具風格又前衞，拼合起來構成超時空美學。

Kay透露將與獨立樂隊The Hertz聯乘演出，對海報造型Kay大感驚喜：「睇相嘅時候已經好期待，着上身嗰陣更加鍾意，好有型、好有未來感，成個造型都充滿細節位，我覺得自己好似喺海入面游緊水咁，加埋個閃粉eye-shadow，係咪好似美人魚？」平日斯斯文文的雲浩影，今次大改造，叛逆感頗具新鮮感，她說：「呢個造型同平時嘅我真係好唔同，好開心可以嘗試走型格路線，特別係嘴唇呢個圈圈環飾好有型，我覺得自己好似拍緊科幻片。」Marf就將與樂隊maniac聯乘演出。

另外，周國賢將與女團Lolly Talk合作演出，他表示相當期待：「我平日嘅音樂類型同Lolly Talk真係好唔同，但係我相信創作嘅無限可能，今次一定會畀到好多新鮮感樂迷，希望到時大家都玩得盡興！」