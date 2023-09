女人經常話愛要講出口,否則佢哋唔接收。不過談情說愛對好多男士嚟講並非專長,做嘅話會更加實際同落力,就好似呢兩部四仔咁,當中男女主角嘅口技一流,未入正題已經高潮迭起!

強者較量

口愛唔係單方面施予,而係彼此情慾交流嘅利器,喺呢套由Hot Wife Fun Clips出品嘅《Gorgeous Sophia Leone Takes On All Of Danny Mountain》,便為大家上演如此精彩嘅一幕,搵嚟脫星Sophia Leone及男優Danny Mountain嚟個口技較量。如果唔知Sophia Leone係邊位嘅話,真係枉稱為四仔迷,皆因佢擁有「十年一遇最索脫星」嘅稱號外,佢嘅口技更被唔少男優稱為現今脫界數一數二嘅強者,今次佢擔綱演出,四仔迷真係有眼福呀!

口技之王

咪以為口愛玩法,只係集中對方嘅私人地帶,實情係要舔勻全身!就好似Evil Angel製作嘅《Horny Young Vixens #5》咁,故事講女主角雖然床上經驗豐富,但從未試過喺口愛中獲得高潮,於是搵嚟以口技聞名嘅Mick Blue幫手,而Mick少不愧為口技之王,利用舌頭刺激女方身上各個敏感點,令佢爽到叫唔停!

碟評

正因口愛係四仔指定演出項目,所以要演得好睇,拍得精彩並唔易,而今次推介嘅兩套作品,不但拍出高水準,尤其係Sophia Leone擔綱演出嘅《Gorgeous Sophia Leone Takes On All Of Danny Mountain》,火辣口愛演出更係令人百看不厭!