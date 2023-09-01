女人經常話愛要講出口，否則佢哋唔接收。不過談情說愛對好多男士嚟講並非專長，做嘅話會更加實際同落力，就好似呢兩部四仔咁，當中男女主角嘅口技一流，未入正題已經高潮迭起！

強者較量

口愛唔係單方面施予，而係彼此情慾交流嘅利器，喺呢套由Hot Wife Fun Clips出品嘅《Gorgeous Sophia Leone Takes On All Of Danny Mountain》，便為大家上演如此精彩嘅一幕，搵嚟脫星Sophia Leone及男優Danny Mountain嚟個口技較量。如果唔知Sophia Leone係邊位嘅話，真係枉稱為四仔迷，皆因佢擁有「十年一遇最索脫星」嘅稱號外，佢嘅口技更被唔少男優稱為現今脫界數一數二嘅強者，今次佢擔綱演出，四仔迷真係有眼福呀！

口技之王

咪以為口愛玩法，只係集中對方嘅私人地帶，實情係要舔勻全身！就好似Evil Angel製作嘅《Horny Young Vixens #5》咁，故事講女主角雖然床上經驗豐富，但從未試過喺口愛中獲得高潮，於是搵嚟以口技聞名嘅Mick Blue幫手，而Mick少不愧為口技之王，利用舌頭刺激女方身上各個敏感點，令佢爽到叫唔停！

碟評

正因口愛係四仔指定演出項目，所以要演得好睇，拍得精彩並唔易，而今次推介嘅兩套作品，不但拍出高水準，尤其係Sophia Leone擔綱演出嘅《Gorgeous Sophia Leone Takes On All Of Danny Mountain》，火辣口愛演出更係令人百看不厭！