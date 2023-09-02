【是日通勝】

農曆七月十八

癸卯年 庚申月 癸亥日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、沐浴、飾垣

忌：詞訟、嫁娶、取魚

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：10、29、32

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：幸福不是必然！感情關係是需要用心經營。

金牛座：感情出現暗湧，有心事不講清楚易產生誤會。

雙子座：雖未能即時見到回報，但辛勤工作不會白費。

巨蟹座：勉強無幸福，處理感情問題時勿再自欺欺人。

獅子座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

處女座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

天秤座：整體運勢很不錯，今天跟水瓶座特別投契。

天蠍座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

人馬座：謀事忌自作聰明，遇上疑難必須問個明白。

山羊座：可從工作中獲滿足感，但要避免得意忘形。

水瓶座：事業受阻，欲速則不達，建議謀定而後動。

雙魚座：各方面運勢都很好，可望迎來愉快的一天。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 財運旺

（跌）蛇 遇麻煩

鼠：得到家人的支持，可把壓力化為動力。

牛：財運差，宜暫緩投資動作，可保平安。

虎：人緣旺，工作獲得助力，可事半功倍。

兔：吉星保佑，可望憑工作表現得到讚賞！

龍：理財要量力而行，否則會變成負資產！

蛇：是日沖煞，接連遇到難題，傷透腦筋。

馬：身心俱疲，易亂發脾氣，需懂得放鬆。

羊：否極泰來，可在社交場合結識良師益友。

猴：需控制情緒，一旦惹上是非將會破財。

雞：心情靚，有口福，適宜參加聚會活動。

狗：得財神關照，理財能力強，收入大增。

豬：有失財可能，外出要好好保管隨身物品。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

處女座是天生的精算師

9月開學，又來到學生們回到學校規律生活的月份。9月也正好是太陽進入處女座的時間，接下來幾星期就講講處女座的專題吧。

首先，處女座的人對周圍的事物和環境有着敏銳觸覺，善於發現細微的變化和不足之處，這使得他們在工作和生活中都非常謹慎和有條理，注重完美和品質，喜歡將事情做到最好，並且對自己和他人都要求嚴格。

其次，他們是非常聰明和理性的，擁有敏銳的思維方式和良好的邏輯分析能力，能夠迅速理解問題的本質並找到解決方案。他們喜歡收集和整理資訊，並透過深入的思考和研究來增加知識，這使得他們在學術和專業領域中表現出色。

處女座的人還非常注重紀律和秩序，崇尚規律和組織，喜歡將事情有序地安排好，通常會訂立明確的計劃和目標，並會努力為實現這些目標而努力。他們的生活通常都很有規律，並能夠有效地管理時間和資源。此外，他們也是非常負責任和可靠的，對工作和義務負責任，並且時刻準備好幫助他人。

然而，處女座的人有時也會表現出一些挑剔和固執的特質，對自己和他人的要求非常高，容易陷入完美主義的陷阱。這可能會給他們帶來壓力和焦慮，並影響人際關係。