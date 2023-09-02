星玄︱凍齡女神陳法拉　大露背裙散仙氣　網民：完全唔似41

9月2日即係農曆七月十八，通勝話適宜祭祀、沐浴同飾垣，幸運顏色係綠色，諗唔到着咩衫出門嘅話可以揀綠色喎。是日最旺生肖係狗，你哋財運旺到爆，有財神爺關照，理財能力又強，今日一定收入大增。屬狗嘅古天樂早排有新戲《暗殺風暴》上映，吳鎮宇同張智霖都有份出演，佢哋曾經多次合作，默契十足，呢套動作戲一定好精彩啫。而且講到明古仔收入大增，即係票房好掂呀，佢最近仲透露會去外國拍懸疑片，其實古仔一早講過希望自己公司進軍荷里活，同埋其他泛亞地區，依家有財神照應，肯定冇問題。屬雞嘅朋友，今日心情靚又有口福，應該參加聚會活動，實係好開心嘅一日。

今日幸運星係雙魚座，你哋各方面運勢都好好，有望迎嚟愉快嘅一日。陳法拉正正就係雙魚座，佢自從去咗荷里活發展，想見到佢都好難，不過法拉最近又有新相曝光，除咗喺法國巴黎素顏影相之外，仲着住大露背黃色長裙喺街頭擺甫士，身材Fit爆唔在講，皮膚望落更係白白滑滑，一啲歲月痕迹都冇。其實法拉早排同朋友食飯，已經有網民大讚佢Keep得超好，完全唔似41歲，仲話發現法拉嘅凍齡秘密，就係枱上兩道主菜都係魚，原來多啲食魚皮膚會靚又可以美白，女神真係識養生，同朋友見面一定好開心啫，法拉今日一定會繼續Keep住好心情。天秤座嘅朋友，今日整體運勢一樣掂，而且同水瓶座特別投契喎，快啲黐實水瓶座嘅朋友啦。