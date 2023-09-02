龔嘉欣升呢企業女強人　連開10舖誓回本

19歲入行當藝人的龔嘉欣最近多了兩個身份，除了是餐廳老闆娘之外，同時加盟飲食集團學做生意，升呢做「企業女強人」，並預告明年會連開10間蛋糕分店，深信一定會回本，但她強調演藝工作絕對不會減產，自信能兩邊兼顧！

藝人龔嘉欣最近忙於拍攝無綫新劇《企業強人》，現實中的她亦是真正企業強人，最近她與餐飲集團合資經營餐廳，並加入該集團跟老闆娘學做管理，成為管理實習生，她表示這完全是人生計劃之外，自己只是順勢而行。嘉欣現時要返寫字樓做OL，學傾生意及計數，令她大感新鮮：「我19歲開始做演員工作，我喺飲食業界係新人，好多嘢都唔叻、唔識。（好大挑戰？）絕對係！冇諗過人生中要做呢樣嘢，最難係計數，我本身數學差，依家要上網自學。」她稱雖然要打兩份工，但自認對工作拚搏的她反而樂在其中。問到在經濟仍低迷時投資飲食生意會否太冒險？她也認同，但有強大後盾，所以不太擔心：「雖然唔知成唔成功，但我會盡力做，一定有得回本。」她除參與更多餐廳管理外，目標明年內連開10間蛋糕店，在業界大展拳腳。

至於是否慢慢轉型，由演員變成全職女強人？嘉欣強調正職仍是演員：「同集團合作時，佢哋都知我身份，演員亦係我最鍾意嘅工作，總之順其自然，有工作就做，一樣會做好我嘅演員工作，一樣交足功課，唔會令任何一邊做得唔好，而且依家好多嘢都可以用手機去處理。」問到是否覺得演藝工作難以長久，故鋪定後路？她否認：「我唔係對將來好有目標同計劃，我相信所有嘢自有安排。我知道我比好多人多演出機會，我有感恩同記住，嚟到就做好佢，好多嘢唔係控制喺自己手，我哋好被動，但我係懂得感恩嘅人，角色得一個，對方畀機會你，我就會做好，唔想令畀機會我嘅人失望。（之前攞唔到視后，所以另謀發展？）我冇諗呢樣嘢，反而《靈戲逼人》咁多人喜歡係意料之外。」

與緋聞男友拍檔冇傷感情

另外，說到緋聞男友松岡哲也是生意拍檔之一，問會否擔心傷感情？她說：「又冇，都係做咁，大家都好理性，都係為件事好。」工作方面嘉欣滿腹大計，感情方面，她笑言：「依家更加唔使諗，依家零時間，有時朋友搵我，都要6個小時先覆到，我依家個腦只係諗工作，不過當然工作同拍拖都可以同時進行。」之前表示會為工作推遲到40歲才結婚的她，現時坦言不是定了就可實行，機會不是自己想有就有：「嚟到就好好把握，總之順住去做，冇得去計。」不過她坦言若有拍拖也不會公開，怕影響對方，亦不想大家把焦點放在其感情事上：「當我結婚，我問准另一半意願，佢唔介意我好樂意同大家分享。」

化妝及髮型：Henry Li、Sue Cheung

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