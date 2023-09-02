爆操女神︱口罩小姐KBG唔再傻更更　解鎖性感極限！

上兩集《爆操女神》，混血女神蔡宛珊（Sarika）示範點樣減走腹部嘅贅肉，但頑固嘅脂肪點止集中喺條腰度，當然仲有唔少女士都好介意嘅手臂上啦，由其喺夏天着短袖衫個時，手臂上嘅拜拜肉更加無所遁形。我哋嘅嘉賓鍾菀菱（KBG）參加完《口罩小姐》，開始試走性感路線，着得咁少布，梗係驚啲贅肉出晒嚟，所以精益求精嘅佢，即刻搵導師蔡宛珊減走手臂上嘅脂肪。今次Sarika會教各位觀眾一個簡單有效動作，輕鬆消滅「肉臂」，而且呢個訓練甚至可以用水樽，代替啞鈴作練習，屋企都可以變健身室！

針對手臂上嘅拜拜肉，Sarika即席過招，示範一招「過頭三頭肌屈伸」(Overhead Tricep Extension) ，訓練前先攞一個適合自己重量嘅啞鈴或水樽。進行訓練時，先將身體筆直企好，再小心咁向上伸直手臂，將啞鈴手中嘅舉高至頭上。第二步就固定手肘至90度，啞鈴慢慢放下至接近頭部，然後用力伸直手臂到原位。重複呢個動作每組12至15次，可做3組。如果睇完都覺得有啲複雜，可以即刻去片，睇吓Sarika點一步一步咁教你做喇！