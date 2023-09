藝人王丹妮(Louise)的老公羅孝勇在澳洲修讀神經及骨骼科,雖然夫妻倆要分隔異地,但感情有增無減,之前羅孝勇放假回港跟妻女團聚,之後輪到Louise飛澳洲探望對方,近日Louise在社交網上載澳洲之行的靚相,見她逛巿集、歎咖啡及打高爾夫球,生活悠哉悠哉,相片都是老公視角,明顯出自羅孝勇之手,其中一張兩人頭貼頭自拍,認真甜到漏。

羅孝勇留言問:「whos that hot girl studying on the beanbag chair!?(坐喺豆袋椅睇書嘅辣妹係邊個!?)」Louise作狀警告對方:「stop looking at girls in school(停止喺學校𥄫女)」兩人打情罵俏,非常冤氣,有網民忍不住表示:「需要顧忌一下我的眼睛嗎?太閃了 有點睜不開了。」談情說愛的同事,Louise亦不忘為自己演出的新劇宣傳,她提醒:「但最緊要每晚9點半坐定定煲劇。」