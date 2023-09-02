菜唔係咁洗！3步驟洗出安心

蔬菜低脂又有益，成年人每人每日至少要吃3份才符合衞生防護中心的健康飲食金字塔所建議的分量。不過蔬菜雖好，但農藥的殘留問題亦令人不禁有所擔心，如何正確清洗成為了不少人的疑問，網上盛傳的洗菜3步驟經過多方的推薦，另有3大洗菜謬誤，唔知隨時「中招」！

【洗菜3步驟】

相信有煮開飯的人都想知如何洗菜才可更有效地去除農菜，根據網上流傳的3步驟，第一步為浸泡，先以清水浸泡蔬菜約3分鐘，讓農藥溶解於水後，就進行第二步沖洗，以流動的水流帶走菜上的殘留農藥，最後才是切除，把不食用的部分清除。之所以把切除放在最後，是要防止農藥污染刀具，影響其他乾淨的部分。

【3大洗菜謬誤】

1.浸泡蔬菜越耐越好？

以清水浸泡蔬菜，可令農藥溶解於水，但長時間浸泡有機會令農藥重回蔬菜之中，而且亦會溶去蔬菜中的水溶性維他命，因此浸泡的時間不建議超過10分鐘。

2.鹽水浸洗菜更乾淨？

用流動的清水沖洗效果比用鹽水浸洗好，因為鹽水會阻礙脂溶性農藥物質的溶解。但卻有助去除菜蟲。

3.用熱水洗菜？

若以熱水洗菜會破壞蔬菜的維他命，造成營養流失。