疑涉種族歧視！惠利遭降級經濟艙唔退款　航空公司跪低道歉

憑韓劇《請回答1988》走紅的女團Girl's Day成員惠利，前日（31日）透過社交網限時動態發文呻委屈：「明明一個半月前預訂了機票並提前選好座位，結果去到現場才被告知頭等艙已沒座位，被迫降級到經濟艙，更不獲退款。」當地機組人員更向她說：「如果對座位不滿意，就改乘下一班航機吧！」。

惠利指自己預約了兩個相連的頭等艙機位，結果兩人同樣被降級到經濟艙，且不獲任何賠償，令她大感無奈：「我原本有很多想說的話，卻沒辦法完整表達，這次經歷真是讓人決心要學好英語，實在太荒唐！」她特別發文提醒粉絲小心別碰到相同情況，還表明並非韓國的航空公司，事後網民根據惠利日前在美國觀看好友Rose所屬女團BLACK PINK演唱會後，在當地華人區與對方及經理人去吃海底撈被捕獲的行蹤，推測到惠利乘搭的外國航空公司，紛紛湧入其網站留言炮轟，代偶像出頭。

惠利利用公眾人物的影響力，最終令該航空公司跪低道歉，對方昨日（1日）回應稱因為航班更換成小型機種，艙等變更是無可避免，並解釋更換機種時，通常會按照慣例讓乘客換成其他能乘坐頭等艙的班次，或是按照搭乘經濟艙的費用，退還差額，還透露目前正處理差額退款，並為造成乘客不便致歉，表示會要求相關部門妥善處理。

對於航空公司的回應，韓國網民當然唔收貨，鬧爆航空公司前後說法不一，明顯沒想到惠利是有影響力的藝人，在惹起爭議後才趕緊道歉及退款，甚至有網民質疑當中涉種族歧視，不排除是機組人員歧視亞洲乘客，認為如果受害的是普通民眾，可能只能啞忍，完全沒有機會獲得退款。

另外，BLACK PINK結束海外巡唱返韓後，Rose隊友Jisoo昨日（1日）心情靚爆現身首爾的品牌活動，同場還有韓劇《雪降花》舊拍檔丁海寅、韓韶禧、「臉蛋天才」車銀優、天團防彈少年團成員Jimin與NewJeans成員Haerin，場面星光熠熠。