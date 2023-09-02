手指卡玻璃樽口　網友集思廣益助脫險

人總有一些無聊的時刻，有些人會因為「手痕」將手指伸入玻璃樽內，就似這位日本男子真光（Makkoi）一樣，在將手指伸入玻璃樽約兩個小時後，用盡方法都拔不出來，差點以為要切指，絕望地上網發出貼文對自己的手指表達謝意，感謝小手指一直以來都陪着自己。大量網友見到這種情況都跟他開玩笑，「你可以以此為藉口請假了」、「吵架時這就是你身上的武器」、「和瓶子一起生活也不錯」等。與此同時，也有不少網友提供了大量偏方來拯救小手指，最終亦能助手指成功脫險，大家不妨參考這些方法吧！

被卡住的第一反應，是在不傷害所有東西的情況下把手指拔出來，先用洗潔精、潤膚露、油等比較滑的液體塗在手上，不少網友都推薦了這種方法。但這方法顯然不行，他的手指仍然牢固的卡着。接着又有人提出利用熱脹冷縮的方法，在瓶子上淋熱水，這個方法有燙到手指的風險，因此也不可行。還有人提議直接打破瓶子、去消防局請求幫助等。

這時一位神仙般的網友出現了，對他提議「試試冷卻手指，然後將手指抬高過心臟維持10分鐘。再用番皂水塗抹樽口，旋轉瓶身。如果抬高手指之後，可將牙籤之類的細長物體塞進手指與樽口之間，就更好了」結果大獲成功，真光更向大家分享這個喜悅「太神奇啦！我要將玻璃樽留作紀念，畢竟我無試過同玻璃樽相處那麼久。」