宋宛穎讀港大醫學院碩士　揚言立志當醫生

昨日（1日）原定是學生們的開學日，惟超強颱風橫掃香港，令學生們多了一日假期，不過報讀香港大學醫療科學碩士的前港姐冠軍宋宛穎（Sabrina)，就要在家上網課，她於社交網上載學生證及上網課截圖，透露期待很久的開學日終於來臨，更寫道：「今天起我就是港大醫學院的碩士生，準備開學的同學們，我們一起加油，颱風天大家要注意安全喔，我先去上網課了。」

忙於拍攝無綫綜藝劇集《香港重案》的她，接受東網訪問時透露將展開為期一年的課程，過程間需進行很多實驗，又要撰寫很多有關方面的文章，幸好有導師從旁指導，問到為何選讀有關課程？Sabrina表示：「本身好鍾意醫學，選美嘅時候都有講過想做醫生，我想繼續喺醫學方面學多啲嘢，所以就報讀呢個課程，睇吓之後會唔會有機會做科學方面嘅研究。」

談到師姐馮盈盈亦是港大生，Sabrina笑指雙方也曾交流過：「之前大家見面時都有傾過，佢都知道我讀書，只係大家讀唔同課程（擔唔擔心工作同讀書好難兼顧？）公司知道我讀書，一開始有同佢哋講，佢哋都好支持我，有溝通過返學嘅時間，盡量唔好做撞時間工作，相信唔會覺得好辛苦，因為一早有心理準備。」她更指碩士乃其人生規劃中其中一件想完成的事，問到會否向博士方向進發？她說：「呢個都係喺我嘅考慮之中，都有考慮繼續讀落去，依家都係係一個研究緊階段，有同啲醫學方面嘅教授傾過，想了解咗先。」