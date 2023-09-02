2.5億港元身價！La Rose Noire Droptail超矜「瑰」

勞斯萊斯（Rolls-Royce）的Coachbuild專屬車身定制部門，繼2017年及2021年先後推出全球只此一輛的Sweptail，以及全球僅3輛的Boat Tail後，最近帶來全球限量4輛的Droptail。當中首輛面世的是以法國巴卡拉黑玫瑰（Black Baccara）為主題、售價2,500萬英鎊（未連稅折約2.5億港元）的La Rose Noire Droptail。據悉車主是一對恩愛的富豪夫婦，為慶祝結婚30周年而特別訂製，全球獨一無二，「瑰」氣十足。

雙門雙座位開篷跑車

勞斯萊斯曾推出過好幾款兩座位開篷跑車，包括Silver Ghost Sluggard（1912）、Silver Ghost Piccadilly（1925）及Phantom I Brewster New York Roadster（1930）等，不過早已變成經典。全新Droptail特別配備電致變色玻璃可拆式碳纖硬頂篷，是Coachbuild專屬車身定制新作兼勞斯萊斯現代歷史上首款雙門雙座位開篷跑車。不僅擁有獨特的車身比例，於航海設計中吸取靈感的精妙空氣動力學尾部更是引人注目，採用源自於30年代競速帆船的寬大水平尾甲板設計，配合於車門後方隆起、優雅地往下傾斜至車尾的三角小帆般側翼，為高速行駛時產生充足下壓力，以提高車身穩定性。其他首次出現在勞斯萊斯的設計細節，包括頂部向內彎曲的面罩、集成轉向燈並採用隱藏式上鎖裝置的特製門把手，以及略微傾斜的垂直尾燈等。

巴卡拉黑玫瑰神秘色彩

作為限量4款Droptail的首輛作品La Rose Noire，全車由雙色車身到腳下輪圈、以至車廂內的手工鑲嵌弧形木飾板及手工雕刻金屬裝飾等，皆以在光線下深似黑的法國巴卡拉黑玫瑰花瓣為主調。獨特的True Love濃艷紅配Mystery深黑雙色車身，採用一層配方嚴格保密的底漆，加上五層每層有不同色調清漆的全新漆面工藝，能在不同角度呈現多樣色澤，散發巴卡拉玫瑰的神秘氣質。車頭下部以複合材料及數碼3D技術製作的高度精細進氣口，融入202塊手工拋光並塗上True Love車漆的不銹鋼鑄塊，並於面罩直柵背面以手工塗上通過間接反射才能看到的True Love車漆。腳下22吋合金輪圈的Mystery深黑漆面，經高精度鑽石銑削，去除部分油漆露出合金基材再拋光，帶來遠看漆面似黑色，在陽光照射下才會呈現波光閃爍的暗紅光澤。

有史以來最複雜鑲嵌工藝

車廂內如藝術品的手工鑲嵌弧形木飾板，由1,603塊經精細切割的三角形法國黑梧桐木飾片拼接而成，堪稱是勞斯萊斯有史以來最複雜的鑲嵌工藝。當中包括1,070塊完全對稱的原色木片及533塊不對稱布置紅色木飾片，抽象呈現「飄落的玫瑰花瓣」。中控台還鑲嵌着一枚由客戶定制搭載自動上鏈Calibre 4407機芯的孤品鐘錶，為滿足車主隨時可取出並裝上錶帶直接佩戴，特別採用了電動錶扣裝置，只需輕按機關，鐘錶便會緩緩升起；取下後原位可放上一個鑲嵌了手工雕刻玫瑰硬幣的鈦金屬鏤空錶殼，而錶帶和鏤空錶殼收納在車門特設的軟皮袋內，連Bespoke Audio揚聲器網罩亦鑲有以寫實風格手工雕琢的巴卡拉玫瑰圖案裝飾。