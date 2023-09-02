創作新星甄濟推首張專輯　透過作品探索不同的自己

國際巨星甄子丹女兒甄濟如（Jasmine）繼出道單曲《idk》後，於9月1日發布首張出道專輯《tbh》，更參與了專輯全部歌曲的創作，將多元的個人風格匯聚到作品中，她說：「我想要更多去和歌曲共振，自信地探索不同以往的自己。」

出道專輯共收錄8首單曲，將R&B、Pop Rock、90s Ballad、Dance Pop、Lo-Fi等多種旋律融合在一起，亦是19歲的她和歌迷的一次深度交流。專輯名《tbh》源於收錄作品中的同名主打曲，意指「To be honest」，說想說的，做想做的，用真實的一面面向觀眾，是她出道首張專輯想要展示給大家的。

Jasmine始終在實踐首張正式專輯的初衷，她說：「發現不同於以往的每個模樣，自信地表達，袒露真我。我喜歡在創作中加入故事來支撐音樂，其實歌曲所表達的內容我都沒有經歷過，但我會允許精神遨遊，按照所想輸出一些合理化的思緒。」

自言19歲的她在舞台上很享受表演，但是私下很害羞及保守，她說：「我覺得這是我寫東西的起點。我們這個年紀的女孩都有自己的生活或想法。希望所有女孩，不要把自己封閉起來，要大膽表達自己的想法。」