【Bethの食卓】日本葡萄要洗白白

大家好，好多朋友對我都有唔同稱呼，有人叫我沈小姐、有人稱呼我哈妃，又有人叫我英文名Beth，無論點樣稱呼，都係食卓上嘅朋友。我鍾意食、鍾意煮，早年一心去日本尋找靚食材嘅時候被日本農民感動，故決定振興日本農產，引入推廣，因接觸多而學識了不少日本食材蔬果的揀手貼士與冷知識，好嘢梗係要同大家分享喇！

執筆時，正值是日本提子最當造季節，那就由此提子開始吧！識得哈妃我的都知我平時生活充滿禪意，講到提子，腦入面立即飛去「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。」不如就與大家分享如何清潔菩提，亦即提子。

提子在日本稱為葡萄，說來有趣，它是由葡萄牙人帶來日本嘅水果，所以命名為葡萄。日本在這個季節超開心可吃到不同品種及形狀嘅葡萄，而我最喜愛有人間極品之稱嘅「心形葡萄」（My Heart）。

清洗葡萄有法

好多朋友知我鍾意食葡萄，就問我點樣清洗葡萄好，教大家一個簡單嘅清洗方法，好容易就可以將果皮上面嘅農藥同灰塵清洗乾淨，粒粒閃亮登場咁，大家自然可以品嘗到每粒嘅清新香甜嘅原有味道喇！

做法：

1. 將葡萄一粒粒剪下，記得要保留蒂頭完整，清洗時髒水至唔會跑入果肉裏面。

2. 將一大湯匙太白粉（粟粉也可以）加入清水入面，放入葡萄。

3. 將葡萄用太白粉水清洗。

4. 用冷開水沖乾淨就可以直接食。

利用太白粉入面嘅澱粉黏稠特性，起到一定嘅吸附作用，可以快速咁帶走葡萄外層嘅污垢，除太白粉外，用麵粉亦可以達到呢個效果架！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-日本食材入口商

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問