何廣沛首次與蔡思貝合作　直言非普通情侶

視后蔡思貝與何廣沛孭飛的無綫新劇《你好，我的大夫》，將接檔《破毒強人》在本月11日晚首播，劇中二人同演中醫師，內裡不乏把脈、針灸、推拿等場口，事前他們獲劇組安排學習中醫知識。曾於《跳躍生命線》和《白色強人》分別飾演過救護員及西醫的廣沛，受訪時坦言中醫師比較難演：「角色嘅對白係非常難，有好多學術上嘅用詞、四字成語同埋藥材名，都真係幾蹺口巉手，所以背劇本要花好多功力。」

提到難忘的場口，廣沛笑說：「第一次畀游嘉欣針灸，大家都好慌失失，嘉欣仲針到唔見咗支針，情境都好搞笑！之後有一場戲係我幫思貝針，咁啱嗰場戲要喺個難啲嘅穴位到施針，搞到NG咗好多次，我都好唔好意思，因為拮咗佢好多次！」思貝則以「自針」來感受針灸感覺，她說：「拍攝前上咗兩、三堂學習針灸嘅手勢，之後我提議針落自己度感受吓係點，其實只要夠狠一吓針落去，唔好慢慢落針，個痛感只係好似畀人細細力咁搣。」

而廣沛首次與思貝合作，大讚對方是好拍檔：「同佢合作係非常之好，大家嘅狀態都好Good，佢係一個好有想法嘅演員，同埋情感都好豐富，今次我哋演嘅角色唔係普通嘅情侶，關係比較複雜，好彩有思貝做我拍檔。」思貝亦指廣沛是好對手：「佢好Nice，會Take Care身邊所有對手，佢會令你覺得同佢拍嘢好舒服，緊張感好快就冇咗。」劇中她以中長髮仙氣Look大晒女人味，一改以往短髮造型，思貝表示：「開呢套劇時仲未能夠完全用自己嘅真頭髮，所以後尾要用髮片駁長啲頭髮，但呢個係好頭痕嘅事，因為要每日都Make Sure個長度係咪連戲，短頭髮我都唔係唔鍾意，因為容易畀人認得，我都好鍾意百變嘅感覺。」