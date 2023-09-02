彭慧中大暴走爆喊　羅毓儀出盡力玩遊戲

藝人何廣沛、麥美恩（Mayanne）、馮盈盈、羅毓儀（Yuki)、彭慧中等，主持的無綫遊戲節目《真係唔好笑》，眾星為忍笑跟節目組鬥智鬥勇以免被罰，最新一集以食為主題，不過即使美食當前，他們卻無緣大飽口福，Mayanne接受無綫娛樂新聞台訪問時笑言：「今日係冇安排Lunch，因為每一個遊戲都要食嘅，睇你中嘅係乜嘢，可能知道我哋好想食日本嘢，所以安排咗啲魚生，真係好吸引。」在旁的廣沛亦大讚好味，盈盈就表示：「無論好嘅嘢同衰嘅嘢都好豐富嘅。」

任嘉賓的吳業坤、蔡嘉欣及文凱婷，不過只玩了一個遊戲已感令感到氣餒，吳業坤表示：「玩咗第一Round已經冇晒心機，因為都唔知佢哋玩乜，但又好好玩，我惟有用體力取勝，兩位女士用腦啦！」文凱婷則說：「我好畀心機忍笑，但原來係錯，因為我嘅任務係要令人笑。」

於節目中，Yuki與彭慧中出盡力玩遊戲，當中後者更放下女神形象大暴走兼流晒眼淚，她說：「其實呢啲係喜劇性嘅節目效果，因為知道大家Lunch Time會有少少眼瞓，所以我要驚醒番佢哋。」Yuki更表示：「絕對唔係因為見到碟嘢食覺得恐怖嘅。」