鄧紫棋打風去唔到台灣　留家捱公仔麵

歌手鄧紫棋（G.E.M.）原定今日（2日）到台灣高雄參加「第18屆KKBOX風雲榜」，早前她還興奮表示想快點到當地：「我正非常努力為音樂及影像做準備，台灣歌迷請再等我一下。」沒料因颱風關係無法出席，官方於社交網發文表示：「很可惜這次因為颱風的關係不能見到G.E.M.了 ，但我們還是會等待下次的相會！」

而G.E.M.亦於昨晚（1日）開直播，表示很久沒看到台灣歌迷，很期待可以再度見面，但卻被蘇拉颱風打亂計劃：「大家很久沒見到我了，結果因為颱風啊，居然沒來，我都不敢想像大家有多失望，我很不想讓大家失望。」為補償歌迷，她清唱《光年之外》、《回憶的沙漏》、《天空沒有極限》、《泡沫》和《喜歡你》等曲，以及本來要在節目中獻唱的台語歌曲《我真思念你》，對於歌迷點歌有求必應，結果吸引逾萬人上線聽，她坦言今次亦是開直播以來，唱得最多歌的一次。

除了無法順利到台灣，她還遇到一個難題，原計劃返港錄音後，再飛高雄演出的她，家裏未有特別準備食物，只剩下公仔麵，沒想到颱風影響只能留在香港家，最終只能食公仔麵醫肚，難怪她灰爆說：「家裏沒有東西可以吃啊！」