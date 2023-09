陳凱詠雪足一年　正式同環球「斬纜」

有機會升呢做樂壇小天后的歌手陳凱詠(Jace)去年和環球唱片公司因雙方理念不一致,所以未達成續約共識 ,推出單曲《Long D》後一直傳被雪藏,未有再推出新歌及工作,在「雪藏」期間,有傳英皇及華納唱片公司曾向她招手,不過全屬只聞樓梯響。不經不覺已「雪藏」一年,在打風的日子,她在社社交網限時動態表示:「台北香港都打風喎」,想網民傾下偈,期間有網民關心其歌唱事業,問她何時和環球完約及推出新歌,Jace就話多謝大家一直關心她前途。

另外,她又在1日凌晨在社交網出PO,上載旅行靚相及留言話:「雖然出面可能風大雨大 I'm exceited to be on this whole new journey」,其社交網簡介亦移除環球唱片換上新工作電郵。其PO除Gin Lee留言支持之外,不少網民都留言力撐:「can't wait 」、「期待牙詠強勢歸來!」、「期待」、「excited to be on this journey with youuuu」、「等你叉爆電強勢回歸樂壇」、「牙詠回來了」、「等你公布動向好耐鳥」、「等緊你出新歌呀」、「期待新歌 支持」、「恭喜你終於自由,期待你的新歌!」、「全力支持 等咗好耐啦!」及「終於等到,加油!」等等。

Jace表示外界的鼓勵及支持令她成功捱過不容易的一年,原本覺得時間過得好慢及好難捱,但現又覺得時間過很很快,所有事都要重新開始,預告盡快有作品推出。