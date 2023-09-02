台上落淚！梁朝偉獲頒威尼斯電影節終身成就獎

國際影壇盛事、《第80屆威尼斯國際電影節》正舉行中，而大會今日就頒發「終身成就金獅獎」給梁朝偉，而他亦是首位華人演員獲得該獎項。身穿黑色禮服的偉仔由妻子陪伴下戴上墨鏡一同出席，於台上在曾合作過的台灣導演李安手上接過獎項的他難掩興奮及激動之情，並感觸落淚。

李安介紹偉仔時說：「他得過很多獎項及榮譽，全部實至名歸，因為他能給每部電影帶來提升。他是一個導演的夢想，他的眼睛裡有能震動人心的東西。。。」偉仔之前得知獲頒成就獎之後已表示：「我對來自威尼斯雙年展的消息感到不勝榮幸，希望和我合作過的所有電影製作人一齊慶祝這個獎項，這個獎項亦是對他們所有人的致敬。」偉仔獲獎時在台上一度感動落淚，不時抹眼淚。他表示：「你就是想讓我哭！謝謝來自李安這樣一個備受尊敬的導演兼我的友人給予的美好讚揚，謝謝威尼斯，這是很好的榮譽。我要感謝我的妻子、家人和全世界的朋友，感謝香港電影業培養了我。我要把這個獎與41年來與我合作的所有人們分享，並把它獻給香港電影。謝謝。」

在之前舉行的記者會上，偉仔已笑言一直想要一座威尼斯金獅獎：「現在我有了，我一個人的，不用跟别人分享。」而被記者問到未來幾天在威尼斯有甚麼期待：「會否慶祝？」偉仔即回答：「是的。」而他亦表示演戲令他開放一點：「我找到一個方式可以在沒有害羞之下在其他人前去表達自己，因為他們不知道那個人是我，他們認為我只是在演一個角色。」而之前曾獲終身成就金獅獎的華人包括導演吳宇森、許鞍華。

梁朝偉憑多部電影包括︰《悲情城市》、《三輪車伕》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《無間道》、《色，戒》等成功衝出國際，其中2000年他憑《花》勇奪《康城電影節》影帝寶座。而梁朝偉參與的3部作品，包括︰侯孝賢的《悲情城市》（1989）、陳英雄的《三輪車伕》（1995）及李安的《色，戒》（2007）曾先後獲威尼斯最高榮譽金獅獎。