MIRROR騷意外聆訊押後到明年10月　Mo爸盼公道自在人心

男團MIRROR去年在紅館演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療，其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（2日）他發出第58封代禱信，內容提到阿Mo咬緊牙關，盡最大的努力令二頭肌和三頭肌活動，讚嘆阿Mo身體狀況良好，並已除去了身體以外一切的接駁喉管。對於紅館演唱會事件聆訊，部分需要押後到明年十月才處理，Mo爸惟盼公道仍自在人心。

代禱信如下：

*（一）啟言（Mo)*

*1) 「超過100次藉外骨骼步行」*：

*(感恩)*：直到現在，前後已使用外骨骼的機械102次，合共超過41000步。外骨骼的功用是使腳部神經和肌肉感受並模擬步行的感覺。這使阿 Mo 的腳部肌肉不但沒有萎縮，更是結實和增強。

*(禱告)*：盼能盡快進入自主發力的階段（因現時仍只是被外骨骼帶動）。另請為外骨骼這副機械每次運作暢順，並阿Mo在心肺功能和肌肉關節繼續被強化起來禱告。

*2）「肌電圖EMG 反應」*：

*(感恩)*：

雖每次在EMG的訓練上都是咬緊牙關，阿Mo仍是盡上最大的努力令二頭肌和三頭肌活動，使肌電圖反映出活動程度，以鞭策自己。

*(禱告)*：

現階段EMG 的訓練重點先在右手的強化和腦神經的訓練，祈願神幫助可以有明顯的進步。「疲乏的，祂賜能力；軟弱的，祂加力量.」(以賽亞書40:29)

*3）「持續的鬥心和信靠」*：

*(感恩)*：有研究復康治療的外國團隊，*對阿Mo 經過了58週現時的身體狀況感到讚嘆*。因為無論在肌肉、關節和受創的上下神經仍是能保持良好狀態，並已除去了身體以外一切的接駁喉管。除了感謝神的創造神迹，更要感謝中大醫院的羅教授及劉教授團隊努力（在風球下仍回醫院為患者治療）。

*(禱告)*：祈盼這良好身體的狀態能迎來神經信號的傳遞，啟動四肢的活動。

*(二) Mo爸媽*

*1)「神迹與人體定律」的再思 *

a) 聖經中 *神迹是「記號」的意思*，是藉著一個超自然的行動，作為記號來表達一個信息，而所表達的信息便是一個神迹的見證。

b) 「人體定律」在神創造時本已是一個恒常的神迹。*現代人所謂的「神迹」是在即時看得見的神迹變化* ，而忽略了神迹所帶出的信息。*基督徒卻是看重當中的信息*，要我們知道一些更重要的東西：就是神的憐憫和救贖。

c) *祈盼在阿MO身上神迹變化*，讓我們看到並相信耶穌是真神，也是拯救關懷人類的神。

d) *感謝神沒有因人犯的錯誤而奪去阿MO的性命，反而是在危難中保存了他，給他生命的盼望*。

*2) 「紅館演唱會事件聆訊」*

在再聆訊中，部分需要押後到明年十月才處理，惟盼公道仍自在人心。