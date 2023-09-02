8號風球去打波！森美唔擔心教壞細路

慈善盛事《星光熠熠耀保良》今晚（2日）於亞博舉行，破天荒邀請不同音樂領域組合參與演出，當中包括愛心大使「小豬」羅志祥、應屆金曲獎最佳演唱组合奬Crispy脆樂團、電音創作男歌手派偉俊Patrick Brasca、女唱作人魏嘉瑩、得意組合「恐龍的皮」和木曜女神溫妮。

除有台灣幫外，還有郭柏妍、王馨平、林奕匡、布志綸、胡鴻鈞、冉肖玲、王灝兒（JW）、炎明熹、鍾柔美、張馳豪、何晉樂、任暟晴、龍婷、羅啟豪、周吉佩、吳大強、顏志恒、支嚳儀、陳逸璇、陳浚霆和谷婭溦參與是次公益活動。

森美在8號風球期間外出打籃球，並上載網上被指做壞榜樣，今晚擔任節目大會司儀的他受訪時，強調自己是在安全情況下才落街打波：「其實我每朝臨返工前都落街打波，嗰日天文台好早掛風球，又見嗰陣冇風冇雨喎，咁我呢啲中年要練好身體，準備參加《中年好聲音》，唔練就變咗老年好聲音㗎啦。」對於涉教壞細路之嫌？他直言：「都明白家長有顧慮，都呼籲小朋友打風時唔好出街，不過我呢啲中年，同埋相信唔會有小朋友，甚至年輕人睇我社交網，所以都唔擔心教壞小朋友。」又強調自己衡量過安全情況下才出街，但提醒打風時不要游水，因為危險風險較高，他說：「如果老咗要早操，打風就唔會去游水。」