星玄︱范冰冰教回春秘方　素顏直播被批殘樣　高EQ反擊網民

9月3日即係農曆七月十九，宜祭祀、動土同嫁娶，是日最旺生肖係龍，屬龍嘅朋友人緣好，應該趁住星期日陪朋友出去玩，一定可以盡興而歸。陳山聰就係屬龍㗎啦，呢位無綫視帝嚟緊應該會好忙呀，事關佢準備開拍無綫新劇《反黑英雄》，今次係山聰同老友袁偉豪相隔10年再拍劇，山聰都話超期待，既然嚟緊要開工，今日更加應該把握時間去玩放鬆吓，一於同囝囝去主題樂園玩啦，一定會係好開心嘅一日。至於屬猴嘅人今日活力十足，嘗試接受新挑戰啦，包保你會有得着。

今日幸運星係處女座，處女座嘅朋友要記得脾氣差會損害身心健康，所以唔好畀負面情緒騎劫，咁就所有嘢都會好順利。處女座嘅范冰冰，呢方面就做得特別好，正所謂人紅自然是非多，冰冰一直惹嚟唔少負面聲音，早排素顏同網民開心Share回春秘方，點知畀網民話好殘，黑眼圈又深、眼袋又大。其實冰冰今年41歲，皮膚仲係又白又滑，已經好勁，點估到一樣有人挑剔，不過冰冰完全冇畀呢啲負面留言影響心情，過咗冇耐再甫一輯海邊睇日落嘅靚相，仙氣爆棚反擊網民，盡顯高EQ嘅處事手法，各位處女座真係要跟冰冰學嘢呀。水瓶座嘅人今日身心處於極佳狀態，有望度過美好嘅一日。