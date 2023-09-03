【是日通勝】

農曆七月十九

癸卯年 庚申月 甲子日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：出財、開倉、成服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、26、35

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：心急易犯錯，處理投資問題最好從詳計議。

金牛座：感情運欠佳，不糾正生活惡習，難扭轉頽勢。

雙子座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失去理性。

巨蟹座：運氣佳，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

獅子座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

處女座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

天秤座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

天蠍座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

人馬座：理財有道，收支達平衡，毋須為生活操心。

山羊座：笑容有助扭轉頹勢，遇上麻煩要保持樂觀。

水瓶座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

雙魚座：忍讓要有個限度，有些做人原則需要堅持！

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）龍 人緣好

（跌）馬 心情差

鼠：精神煥發，抽空陪伴家人可獲幸福感。

牛：助人為快樂之本，宜多為身邊人分憂。

虎：再忙也要做運動，讓身體遠離亞健康。

兔：運勢倒退，意外頻生，讓你苦惱不已。

龍：趁周日陪友人出外玩，可望盡興而歸。

蛇：生活平穩，不妨好好享受平靜的一天。

馬：是日沖煞，情緒低落，容易鑽牛角尖。

羊：謀事多阻滯，易因急躁任性而惹是非。

猴：活力十足，嘗試接受新挑戰會有得着。

雞：要控制花錢欲望，易買來無用的東西。

狗：入夜後運勢下降，勿在外面逗留太久。

豬：桃花運很弱，容易與戀人發生小摩擦。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

愈來愈好運，大器晚成的姓名

古人云：「伏久者，飛必高；開先者，謝獨早。」意思指伏藏甚久的人或事，一旦顯露出來，必定飛黃騰達；太早發達的事物，往往會很快的結束。所以，與其早成功，不如晚成功；與其晚失敗，不如早失敗。在姓名學中，甚麼名字能夠大器晚成，中晚年比較順意呢？

1.命局補益得當的名字

所謂「一命二運三風水」，名字對人生、對運氣是有影響作用的。如果名字對使用者的命局起到合理的補益作用，多使用更會產生一種意想不到的效果，即使其人所行大運不佳，也能夠通過姓名改善運勢，所行大運不佳的情況下，也能夠通過姓名來改善運勢。

2.總格吉祥的名字

姓名中的總格稱為總運格或晚年運格，主管48歲之後的運勢，對地格、人格、外格的影響較大，其重要性僅次於人格，對人一生的命運產生重大影響。在名字總格中，補益上其人八字命局喜用的五行，無疑等同於幫助其人在中晚年能行好運。

3.用字謙和穩重的名字

一個沉穩大氣的人，能給人可靠踏實的印象，往往是成功人士具備的品質之一，名字亦是如此。對於想要大器晚成的人來說，謙和穩重的名字無疑是帶有韜光養晦，蟄伏待機，伺機而動，一舉成功的好寓意和誘導力。