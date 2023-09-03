吳謹言閉門練功再入劇組　于正探班力撐冇偏心

內地女星吳謹言當年憑《延禧攻略》一劇爆紅，之後再連續出演多部作品都反應麻麻，慘被稱為「收視毒藥」嘅佢，最近更畀網友發現呢2年，佢幾乎冇新作品面世，引嚟唔少網友估佢早被公司投閒置散，甚至傳出將被公司解約，令唔少粉絲都替佢前途擔憂呀！對此，老闆于正亦用行動打破傳聞，近日更專程去劇組探吳謹言班，並大傾特傾演員之路嘅歷程。

針對網友指公司放棄捧吳謹言一事，于正其實之前早喺直播室交代過，表示自己絕不會偏心任何一個藝人，仲透露吳謹言喺無劇拍嘅時間，有被安排參加專業嘅演藝課程增值，所以根本冇偏心、冇解約一說法。另外，于正亦得意強調：「她是我最重要的作品之一。」而吳謹言對此亦表示自己演技有進步：「更細膩了吧，放慢腳步呀！感受到的東西，跟郝蕾老師學的東西就是集合在一起了。」

至於于正嚟劇組探班，吳謹言亦透露：「《長歌行》還不是我第一部戲，是我大概22、23歲也是剛開始拍戲的時候拍的了。反正那幾年就拍不同的角色，在不同的戲裏面去露臉就很重要，然後不管角色大小，當時我還記得我去客串特約的那種，只有一場戲我也去，就是珍惜所有可以給我機會露臉的那種戲都去。」認真肯捱得苦！而目前拍緊《墨雨雲間》嘅吳謹言，劇中同樣飾演要靠自己一路向上爬嘅「狠」角色，引嚟唔少網友期待吳謹言嘅精彩演出。