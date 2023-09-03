東方日報C2：10號波吹襲！蔡卓妍豪宅入水冇覺瞓

超強颱風蘇拉襲港，市面出現狂風暴雨、塌樹及爆玻璃等驚險狀況，但原來留守家中亦不代表沒有意外！前晚懸掛10號風球後，蔡卓妍（阿Sa）、陳家樂夫婦及傅嘉莉等紛紛在社交網上載寓所「失守」漏水的景象，情況慘不忍睹，阿Sa的豪宅更頓時變水舞間！

阿Sa香閨的玻璃窗位置經不起狂風暴雨，不斷湧入雨水，於是請家傭用多塊毛巾及布塊塞住窗罅，她急急發文：「屋企嚴重漏水舉手區，個風好勁呀，大家小心，希望個地板冇事。」事後受訪時說：「我唔喺香港，屋企得工人姐姐，好擔心佢有危險，屋企嘅嘢事小，壞咗可以整過，係驚佢會整親。」

由於雨水不停滲入，其家傭要不停用布抹水，大風時門窗更會自動打開，情況相當狼孭，阿Sa表示：「佢成晚冇瞓覺，我都擔心到失眠，要不停同佢保持聯絡。今次個風真係好強勁，我啱啱先搬屋，所以係第一次喺新屋經歷颱風，依家有經驗，以後知道點樣做。」至於傳以2千萬購入跑馬地兩房單位的傅嘉莉，家中情況與阿Sa相若，她亦有在社交網分享情況，並標籤了阿Sa。

而陳家樂與太太連詩雅4月拉埋天窗後才搬進新愛巢，前晚同樣因滲水問題而冇覺好瞓，家樂邊「搶救」邊拍片上載至社交平台，見其家中落地窗窗框不斷有雨水湧入，猶如「室內噴泉」﹗他表示：「睇嚟要準備全晚同佢死過，十號風球，有咩方法解決？」見他以大量毛巾試圖解決雨水湧入的情況，但明顯失效，連詩雅亦「求救」：「點搞呀？」家樂回覆：「唔使瞓。」

膠袋裝水當沙包

家樂昨日受訪時自爆瘀事：「最搞笑係我起初諗住可以趁打風專心打機，冇人騷擾，點知開始聽到少少聲，以為係風拍打玻璃嘅聲，太太覺得有啲唔對路出去睇，一睇就知漏水喇！」發現「失守」後，夫婦即嘗試不同方法「救災」﹕「用毛巾、防水膠布塞住都冇用，好彩咁啱周家怡傳條片畀我，佢話見到有人用膠袋裝水，然後放窗邊當沙包咁用，真係得喎！初時我都好擔心，每隔15分鐘去睇一次，兩個鐘後確保安全，先安心啲！」不少網民質疑為何他住新樓都嚴重滲水，他解釋：「租樓時冇去驗呢啲位，因為好少機會掛10號風球嘛，真係棋差一着。依家已經通知咗業主，佢會搵維修人員嚟整，好彩冇乜事，嗰個位附近我平日只用嚟放吓雜物，目前已經收起晒。」

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