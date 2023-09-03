羅志祥壓軸登場　炎明熹18歲大個女放膽晒事業線

歌手炎明熹（Gigi）帶領《聲夢傳奇》學員包括鍾柔美，張馳豪、何晉樂及《聲夢2》冠軍任暟晴齊演出《星光熠熠耀保良》慈善騷，跳唱快歌時更因動作大而露出打底褲。身穿白色貼身短裙的（Gigi）大騷長腿，她被大讚性感時就謂：「我有打底，其實上衣係泳衣款，本來可以唔加出面嗰條短裙，不過我鍾意呢件條低腰短裙，所以我有兩件打底。（上衫有啲露肉窿窿，但胸前啲窿窿就埋咗口？）可能我未剪開啫。」她指可接受性感，暫時未收到10月處女九展個唱的服裝設計，現18歲大個女的她直言：「性感可以嘗試，但都要視乎設計師嘅想法 同埋公司嘅安排，我諗公司都會顧及我安全。（可以露邊度？）邊度都得，但要睇邊度，低胸都ok，但Deep到落肚臍就要大個啲先，同埋我都冇乜料（身材）。」

Gigi透露因受颶風影響，令她相當頻撲，指本身在內地，但返港的飛機航班因打風而取消，結果由2個半小時變5個半小時行程，她說：「我由內地一個好遠嘅地方返嚟，本來搭直航，但打風啲航班取消晒，結果多搭3小時去成都，再轉搭飛機返嚟。」

談到9月4日就展開大學生涯，她表示相當期待：「希望平平安安度過。」有謂學生在迎新會玩得好癲，她冇有怕謂：「有聽聞，但我夾唔到時間去，唔知仲有冇機會，我都想去，因為我性格慢熱，想喺迎新會同啲同學混熟啲，咁返學時冇咁尷尬，依唯有家慢慢同啲同學熟，我會加油。」

至於壓軸登場的「台灣舞王」羅志祥（小豬），演出前到後台拍照時，被問到為何事前講明不受訪？他一臉愕然再左望右望，邊走邊說：「我要上台啦。」而台上的小豬又唱又跳3首歌，成功炒熱全場。另外，王馨平和JW的透視裝撞款。