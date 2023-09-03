宋宛穎讀醫純獎學金　欲攻博士攞埋生活費補貼

2012年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）在個人社交網甫出學生證，分享報讀香港大學醫療科學碩士課程。她參與籌款騷《星光熠熠耀保良》時，身穿性感低胸裙大晒事業線的她接受訪問時，表示指攻讀碩士學位是人生目標：「本來大學畢業完成學士課程就想再讀碩士，但去咗選美，卸任後又嘗試幕前演出，覺得學業延遲咗2年，今年24歲係時候再讀書。」

她強調完成為期1年的碩士課程後，不代表可升呢做醫生，她澄清：「畢業後唔係專業醫生，只可以同專業醫生一樣參與醫療科研。」又否認鋪路轉行，她說：「冇放棄幕前工作念頭，反而想兼顧幕前和醫療科研發展，因為我對醫療科研好有興趣，想進修醫學知識。學費要6位數字，所以我都要努力賺錢供自己讀書，仲諗緊完成碩士後，再攻讀為期4年嘅博士課程，讀博士就有獎學金同生活費補貼，減輕負擔。」

她忙於拍攝無綫綜藝節目《香港重案》，但讀書對返工不構成影響，無綫亦鼓勵她讀書，承諾時間上會作出遷就她返學。問到返學有冇識到男同學？她笑說：「剛開學就遇上打風，暫時都係上網課，我都好期待見我啲同學，唔覺得港姐身份帶來不便，師姐馮盈盈都喺港大讀緊碩士課程。」