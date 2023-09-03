孖溫妮體驗10號風球　魏嘉瑩feel到酒店地板搖

台灣歌手魏嘉瑩（Arrow）跟溫妮（Winni）獲邀來港參加無綫《星光熠熠耀保良》活動，在臨飛香港前一天得知班機取消，立刻決定提早出發，趕在颶風「蘇拉」到前先抵港，要一小時內通知所有工作人員，趕搭8月31日最後一班航班。而剛結束工作的Winni接到電話只花20分鐘打包行李，她直呼真的好緊張怕趕不上飛機，小魏不但要準備自己的行囊，Winni要立刻聯繫一眾樂手一同趕往機場，眾人第一次體會到名副其實的「趕飛機」，所幸在提前平安抵達香港。

兩人抵港後在酒店房間看見窗外風雨漸強，首次體驗10號風球，一整天風雨交加不斷拍打玻璃，Winni更數次想跟酒店要求防風膠帶貼在玻璃上以保安全，Arrow甚至因為風勢過大一度覺得酒店地板在搖晃，她表示：「遇到10號風球，也是一種另類的幸運吧！當然最重要還是大家都平安。」

對於首次參加香港大型慈善騷，兩人難掩興奮之情，得知消息時更討論要有不一樣的演出內容，特地為此次活動帶來專屬表演《問你呦》、《為你寫詩》及《喜歡我吧》的組曲， 兩人活力又有默契的演出，擄獲台下萬名觀眾的心。同來自金曲獎最佳演唱組合獎得主「Crispy 脆樂團」則表示，因颱風關係，2號早才能從台北飛到香港，但可以做善事，頻撲也感值得。

台灣天王周杰倫（Jay）師弟派偉俊專誠來港出席《星光熠熠耀保良》，他指與Jay曾有音樂上的合作，自己創作的歌曲有交師兄給意見，而Jay亦很支持他。派偉俊曾和歌手Tyson Yoshi合作歌曲《忘記你》，他指在慈善騷上亦會獻演唱這首歌，不過可惜因颶風關係，留港時間較短，故沒有機會相約見面，問到跟Tyson怎樣認識？他透露兩人是網友：「3年前在網上看他的作品，之後他來台灣做表演，透過朋友認識他。」又大讚Tyson是很健碩又很棒的朋友，在健身室中還充當他的健身教練教練胸肌。派偉俊完成表演後便會離開香港，到10月會再來做宣傳。