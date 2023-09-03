【心理測驗】滑出內心年齡

從來年齡都只是一個數字，外表可以隱藏，而內心更是，有些人年紀輕輕已思想成熟，有些人長得再大都只是一個大細路。你自問自己是童心依舊還是思想老人？如果你都想了解一下自己的精神年齡，不如一齊來玩下這道來自日網Curazy的心理測驗題啦。

【問題】

請憑直覺在圖中的6款滑梯中選出你最喜歡的一款。

A.1號滑梯

B.2號滑梯

C.3號滑梯

D.4號滑梯

E.5號滑梯

F.6號滑梯

【結果分析】

A.精神年齡：30多歲

心理年齡已經是一個較為成熟的大人的你，同時亦保有自己孩童的一面，懂得在不同的情況下使用自己不同的心理狀態，在關注到身邊人的同時，亦不忘做自己，能在兩者之間取得平衡，懂得與不同的人建立良好的人際關係。

B.精神年齡：10多歲

僅擁有青少年心理年齡的你，彷彿擁有著無限的動力，相信「有志者事竟成」這句話，似乎認為有心就甚麼事情都能辦得到，努力向前衝的你在團隊之中可以激勵大家的士氣，衝勁十足。

C.精神年齡：50多歲

心理年齡較大的你，不輕易會有衝動的行為出現，同時由於你喜歡探索不同的領域，因此閱歷亦較為豐富，多樣的經歷令你有能力應對不同的事情，每完成一項挑戰都令你更加的有魅力。

D.精神年齡：80多歲

較為年老的心態令你現在即使身處困境、遇到問題都能夠保持冷靜地面對，老成的心態令你顯得自信、沉穩，亦令身邊人都喜歡依賴你，不過間中亦要表達一下自己的需要。

E.精神年齡：20多歲

心態年輕的你正處於朝著自己的目標奮力前進的階段，懷著夢想的心，即使遇到挫折、失敗都可以轉化為力量，正面積極，享受每一件事是尋找樂趣的途徑。

F.精神年齡：40多歲

成熟的心理令你想與身邊的人搞好關係，把別人置於自己之前，更為此壓抑自己的情緒。然而若情緒一直未被釋放，你就非常的內耗你自己，變得沮喪。適當的時候要讓自己不去想別的事情，只管玩得開心釋放情緒。