姚焯菲無預警開Live　右眼離奇紅腫不解釋

有「國民初戀」封號的，聲夢小花姚焯菲（Chantel），雖身在新西蘭升學，但她一舉一動，仍深受樂迷，尤其她粉絲們「小菲象」的關注。近日香港掛風，姚焯菲突然無預警開網上直播見粉絲，無懼素顏出鏡的Chantel，靚樣雖是沒變，但她右眼卻離奇紅腫，粉絲們見狀都大驚，連番留言問她隻眼發生乜事，但Chantel卻像看不到，沒有正面回應解釋，問她有沒有不舒服，她只簡單答沒有，只有點痰而已。

之後她也讓她好姊妹詹天文（Windy）加入直播，Windy代粉絲問她何時返港，Chantel說約兩星期後考完試便回港，但只會留兩星期；粉絲們當然也同樣關心她是否吃得好，Windy還問她有沒有吃西蘭花、白灼雞肉控制身材，Chantel就答：「我沒有吃白灼雞肉，但我有吃西蘭花，西蘭花很好吃。」

吃得好身體好，粉絲自然是想Chantel多唱幾首跳唱歌慰勞大家，就像早前她的新歌MV甫出，上架才10天收聽次數便已突破百萬，其全新曲風，再加上Chantel突破乖乖女形象，時尚成熟打扮示人，故成功俘虜一眾歌迷。不過她在日本拍攝MV期間，Chantel就發布了自己一條報復式放題喪食片，為食如此，難怪「小菲象」們如此擔心你為食失控。