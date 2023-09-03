斥利菁公開李玟音檔係炒作　甄妮自爆被港姐介入婚姻

天后李玟（CoCo）逝世震驚演藝圈，其生前好友甄妮頻頻發聲捍衛CoCo名聲，反擊CoCo生前一切委屈，近日CoCo另一位生前好友、台灣藝人利菁直播時，忽然公開李玟生前Send畀髮型師閨密嘅聲帶，內容為：「謝謝你，腿走路有進步，現在就是左腿八成都是麻痺的，所以這過程要再熬一下，還在努力當中，希望你一切都好，非常非常想你喔，謝謝你的訊息。」

利菁更指李玟曾因感情問題，請閨密帶佢去見一位仙姑，共見咗兩次，利菁稱CoCo離世後，仙姑被託夢：「仙姑說了三件事情，第一件事情就是我沒有輕生，第二件事情就是不要再消費我（李玟），第三件事情是說不要拜我素的菜。」點知就惹嚟甄妮狠批，力斥佢炒作，並稱髮型師好友表示覺得被利用，亦向甄妮道歉，甄妮則安慰對方：「算了吧，以後記得帶眼識人啦！」佢仲意有所指咁留言：「若帶貨要靠出賣朋友，耍陰招做生意而得呈，也是可憐！」及透露CoCo嘅驗屍報告將於年底有結果，所以佢依家對此事要封口。

不過甄妮話題一轉，佢跟上近日最Hit港姐選美文化，突然自爆婚姻曾遭港姐介入：「近期香港小姐熱的沸沸揚揚，真不知每年選來有什麼意義？發揚文化？行醫救世？選女友？媳婦？演戲？八卦效果？到底是那一齣。」對於港姐的選美比賽感到不以為然，甄妮忽然自爆，令人有過多聯想：「在我人生的歷程中，香港小姐曾是我家的小三，真是不勝唏噓！奈何結局也不好啊！深表同情！」