由兩度奪得奧斯卡金像獎的美國男星丹素華盛頓(Denzel Washington)主演的動作片《叛諜裁判3:終極一戰》(The Equalizer 3),上周五於北美開畫,故事繼續講述他飾演的退休特務隱世高手,單挑欺壓百姓的惡黨,替天行道,大快人心,周末票房累積4,350萬美元(約3億3,930萬港元)成為冠軍。

電影更成為美國勞動節史上最高票房紀錄亞軍,排在漫威超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)之後。