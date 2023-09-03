食月餅，一個不留神吃過量，很易覺油膩和消化不良。有品牌加入來自各地的茶葉打造不同風味月餅，輕輕咬一口，茶香隨之滲出，清新又令人回味。

抗氧玄米茶

日本的國民茶湯，除了抹茶和焙茶，玄米茶也是人氣之選。法式甜點品牌Paul Lafayet和本地創作團隊合作，以嫦娥和玉兔為靈感設計四式奶黃月餅禮盒，內裏除有法式焦糖燉蛋、麥盧卡蜂蜜和伯爵紅茶口味月餅外，今年還新增玄米茶口味，月餅的茶香和米香作配，清香開胃，玄米茶又有抗氧化的功用，應可討女士們歡心。指定會員於門市選購12盒月餅或禮券，可獲燈籠1個。（數量有限，送完即止）

高質紅茶

吃到飽飽滯滯，來一杯紅茶最好不過。Fortnum & Mason月餅禮盒推出全新包裝，盒子以尼羅河綠配白雲和金蓮花表達秋日景致，迷你月餅禮盒內有伯爵茶和皇家紅茶口味月餅。升級版茗茶月餅禮盒還有用回收玻璃打造的蓮花造型茶杯和茗茶，為自己泡一杯靚茶，再品味茶香月餅，最是好享受。

芳香伯爵茶

無論配蛋糕或下午茶，很多時都愛配一杯伯爵茶享用。本地品牌「百子」燒菓子 & 洋菓子 專売店今年推出的月餅禮盒，就有流心奶黃和伯爵茶奶黃月餅，品牌選用斯里蘭卡出品的伯爵茶葉，配奶黃餡和曲奇外皮，入口有淡淡的佛手柑香。由現時至9月8日在網店訂購，會有早鳥優惠。

款式多樣化

每款茶葉都有自家特色，如果可以一次過試勻最開心。Tea WG今年推出的永恆明月茶香月餅系列有4款口味，「紅寶石之耀」以奶韻烏龍配白蓮蓉，「星宿之秋」用獅城早餐茶配黃蓮蓉、鹹蛋黃及烤瓜子，滿滿堅果香。「豐盛之節」用普洱配白蓮蓉、杏仁和百香果蓉，層次豐富。至於「花意綻放」注入玫瑰芬香茶配白蓮容，芳香撲鼻。禮盒隨了放置月餅，也可以揀選配有銀月綠茶的茗茶禮盒。

經典回歸

香港麗晶酒店重開後，今年再次推出多款月餅，除有迷你奶黃口味，特別因應酒店重生而推出迷你雜錦月餅，內裏有蛋黃白蓮蓉和陳皮豆沙外，還有綠茶奶黃及伯爵茶奶黃月餅，任君選擇。

香滑杏仁茶

香滑滋潤又美白的杏仁茶，一向愛女士歡迎，本地烘焙品牌望月今年除有流心奶黃和抹茶紅豆月餅禮盒外，還新推出流心杏仁茶月餅禮盒，品牌指杏仁茶以黃金比例研製，再加點杏仁粒增加口感，配酥香的牛油餅皮，散發濃厚的杏香。