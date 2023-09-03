LE SSERAFIM首襲TGC　壓軸登場掀高潮

日本大型時裝音樂騷《第37屆TOKYO GIRL COLLECTION 2023 AUTUMN／WINTER》(TGC)，昨日(2日)在埼玉Super Arena舉行，吸引大批觀眾捧場，同時亦網上直播。當日演出陣容鼎盛，包括當紅男星吉澤亮、高橋文哉、產後復工的女星新川優愛、混血女模藤田Nicole、齋藤飛鳥等。串流劇《今際之國的有栖》索女三吉彩花偕今年5月閃婚的女模中條彩未打頭陣出場，2人以一身冷酷型格打扮示人，炒熱現場氣氛。

尊尼組合Snow Man的20歲混血成員Raul，以一身閃爆華麗造型亮相跳舞搶鏡，近日連番鬧出醜聞的師弟組合「美 少年」則以神秘嘉賓身分亮相，翻唱同門師兄嵐名曲《Troublemaker》，夠晒應景。日本男歌手MIYAVI與幪面超人驚喜同台Jam歌。盛傳離隊的女團AKB48老將柏木由紀，首度單拖上陣行騷，女模土屋安娜則與18歲囝囝澄海，相隔6年再以母子檔登場。

女星森七海率領劇集《真夏的灰姑娘》拍檔行天橋乘機宣傳。話題校園劇《最棒的老師》則以人多取勝，與另一校園劇《最棒的學生~餘命1年的Last Dance》大玩Crossover，逾30名上學生上台，夠晒熱鬧。

即將來港開騷的韓國人氣女團LE SSERAFIM，首次演出即擔任壓軸嘉賓，跳唱《ANTIFRAGILE》、《UNFORGIVEN》多首人氣歌曲，掀起全晚高潮。