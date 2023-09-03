度假風靚裝　游走花叢Chill歎

踏入9月，莘莘學子開學，父母又要回到工作崗位，在期待下一個長假期來臨之前，大家都可以走到全新開業的靚裝餐廳用餐，裝潢富度假風，猶如走到繽紛園庭之內，穿梭花叢、處身悠閒環境下Chill歎特色美饌，還有寵物友善環境，連毛孩都可以一齊「去旅行」！

粉色系花園

天氣依然炎熱，想戶外活動都要停一停、諗一諗。如欲賞花，在室內一樣得。銅鑼灣新開的Tomacado花廚，以花藝為主題，於內地有12間分店，今次首度來港開新分店。店內以粉色和米白色作主調，大家先經過花團錦簇的花店，走入餐廳，處處可見洋紫荊和玉蘭花的裝飾，牆壁刻有花草浮雕和掛上植物花卉標本，桌子上放置鮮花點綴，讓大家猶如置身在一個室內小花園，享受與大自然融和之美。

幽雅的用餐環境，可以靜心細味菜式，餐廳供應糅合中式、東南亞和日系風格的創意料理，部分菜式更會融入香草、食用花和花茶等植物作配搭，色澤鮮艷得來，健康又美味。頭盤有多款輕盈沙律，放滿多款蔬菜、食用花和溫泉蛋的「吞拿魚能量沙律」，淋蘋果油醋汁，低脂又滋味。愛濃香的可選「川香和牛肉羽衣甘藍能量沙律」，用上A4宮崎和牛配辛香醬汁，令人胃口大開。餐前小食則可選加麻辣醬汁的田螺，又或是清新的輕煎吞拿魚塔配紅魚籽醬，與芳香花茶一起品嘗，即時打開味蕾。

餐廳的主菜選擇既多樣化又適合和大班朋友分享，好似一道香草烤三黃雞，加入花椒、八角、桂皮和多種香草醃製，風乾後烤至皮脆肉嫩，吃時配上秘製辣椒粉，伴蝶豆花沖調的變色藍蝴蝶，清新減膩。表面鋪滿宮崎和牛和鴨肝的法瑯鍋飯，帶來三部曲享受，先淋點麻香的辣汁拌勻米飯品嘗，之後加入沙葱、芥末和海苔碎一起吃，最後倒入金桂烏龍茶湯做成泡飯享用，讓口腔滲出淡淡花茶香餘韻。甜品有散發仙氣的「荷塘月色葡萄烏龍凍」和「玫莓慕絲卷」，前者果味十足，後者加入蔓越莓和玫瑰等製作，酸甜滋味，配上迷人的玫瑰瑪格麗特，在花香酒香下，體驗更佳。

與毛孩同遊峇里

印尼峇里島是著名旅遊勝地，大家可曾想過帶毛孩同往？機會來了！中環新開的峇里風格餐廳Getaway，以各款藤製家具及盆栽打造悠閒的峇里島風貌，室外露台於晚上配合燈效，分外有氣氛，最開心是有寵物友善餐廳，會提供各式寵物消毒和飲水器，讓大家與毛孩互動，共享歡樂時光。

來到「峇里島」度假，必定要品嘗滲入東南亞風的創意多國料理。生蝦刺身升級的泰式紅蝦刺身，選用西班牙紅蝦配泰式生蝦汁，鮮甜度即時提高。不愛辣的話可選蘸柚子豉油的海膽配日本帶子刺身，感受新鮮食材的滋味，各有所好。傳統泰式生菜包加配墨西哥夾餅，加強口感，打造出不一樣的美味。

主菜方面，秘製烤雞加入中式醃料和東南亞香料混搭，先蒸後焗，外皮香脆又保留肉汁。泰菜必吃的咖喱，除了配雞、牛和豬肉，這裏有低溫慢煮的香煎鴨胸泰茄子配青咖喱汁，鴨胸質感軟腍。主食有紅蝦意粉配龍蝦辣汁，每一條扁意粉都掛滿醬汁，微辛味濃。用餐時，不妨配搭滿滿視覺效果的雞尾酒，好似牡丹花擺設的藍調雞尾酒Wanderlust，富柑橘和椰子氣息，造型優雅。又或A Slice of Moon以伏特加、荔枝和檸檬調配，酸甜有致，清爽又適合配菜。至於帶有東南亞風的Island of Desires，椰子加茉莉花和新鮮斑蘭葉，邊飲邊傾，很有在峇里海灘的氣息。