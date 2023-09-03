魏如萱香港騷被粉絲篤爆Encore歌：你急甚麼？

台灣歌手魏如萱（waa wei）昨晚（2日）在九展Star Hall舉行一連兩場演唱會，這是她相隔6年後再次來港開唱。整晚音樂會就在狂放的電音、溫婉的抒情歌、玩味十足的Medley，還有大家耳熟能詳，一首又一首的經典歌，如《優雅的刺蝟》、《末路狂花》、《Ophelia》、等。來到Encore的部分，她唱完《你啊你啊》後就送上新歌《好像好像》，她介紹道：「它還不是完整的，只能給你們試聽，就像在超級市場試食一樣，只切一小塊給你。這首歌之後會放在明年推出的專輯裏面，所以明年的時候才會聽到這首歌。」

唱過新歌後，她本想深情地跟觀眾說：「現在我要祝福你每一個人都可以找到⋯⋯」怎料台下即有人大嗌：「Have a Nice Day!!」這一嗌，令她不禁道：「我跟你講，《HAVE A NICE DAY》是最後一首歌，如果你想要，我現在就唱，然後大家回家。你急甚麼，我問你！這個演唱會的名字叫做《HAVE A NICE :DAY 2 YOU》呢！你是不是很早睡？我剛剛還在蘊釀情緒，你就Have a Nice Day，太好笑了！其實我是想要說，希望大家可以找到跟你說晚安的人。」接着便唱出《晚安晚安》，但觀眾當然未夠喉，不讓她立即唱出《HAVE A NICE DAY》，更不斷點歌，觀眾的熱情，叫她也心軟了，隨即清唱了《星期三或禮拜三》、《門》及《竊笑》三首作品。

在一輪熱鬧點唱過後，她跟觀眾告白道：「我真的很開心可以來這邊唱歌給你們聽，今天真的是非常難忘又特別的一天，謝謝你們愛我，謝你們為我發了這麼多的時間前來看我，大家都問我今天有嘉賓嗎？你們就是我的嘉賓。因為你們很愛我支持我，我一樣很愛你。」最後waa wei在唱過最後一首歌後，便完成頭場表演。