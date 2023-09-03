曾志偉台灣做完手術返港　澄清入股詐騙集團傳聞

無綫電視總經理曾志偉上月在台灣接受動脈瘤切除手術，其後傳出他離職無綫，而內地網又瘋傳他被查出入股緬北詐騙集團，並已被香港執法機構調查等傳聞。

今日（3日）志偉由台灣返港，約下午4時許身穿黑外套及黑褲的志偉拖着行李現身機場接機大堂，精神不俗，全程笑容滿臉。志偉受訪時先多謝大家關心，他透露身體狀況進展良好：「手術好成功順利，住咗5、6日醫院就出院，前日做咗全身檢查，醫生好滿意，話樣樣都好靚仔，可以返香港，預計出年再覆診。」他指醫生在其肚臍下方主動脈安裝了三組支架：「依家科學昌明，以前呢個係大手術要劏肚，依家可以做微創，傷口喺大髀。（如果唔做手術會點？）唔做就以後都唔使做，穿咗冇得救，醫生朋友都話冇得避，點都要做。（家人係咪好擔心有冇咩叮囑？）都係咁，我返台灣做手術都係因為可以見到家人，囝囝都有飛過嚟，順便陪家人放假。」他笑言現時要改變自己的生活習慣，例如早睡、少飲酒、對人更禮貌、不能看靚女等，問到是否可做運動？他說：「唔可以打欖球，但可以打高爾夫球，同阿倫（譚詠麟）踢波都可以，因為佢冇乜腳法，但同後生仔就要小心啲。」

講到復工時間？他說：「復住先，有重要事就準時返工，冇重要嘢咪遲半個鐘，我之前雖然話乜都唔理，但其實好多嘢都要理，咁都可以ZOOM同在家工作。（會唔會轉崗位？）轉道具？或者轉化妝？（係咪向同事派定心丸話自己有排做？）都會叫佢哋孭重啲，我輕啲。（即係唔會辭職？）交咗幾封信，但都掟返轉頭！」他講笑叫無綫主播幫他向主席要求減少每天的工作時間。

提到有關他涉詐騙集團的傳聞，他自言從來不看這類報道，但奈何太多，加上有很多朋友轉發給他，令他不得不看，他笑言：「我同佢哋講呢個唔係我，係韓琛（他在電影《無間道》的角色名）先會做，而且我最憎詐騙同呃老人家錢，仲話拉咗我？我當時喺台灣。」他坦言若是藝人身份，他不會處理這件事，但因在無綫有職位在身，故一定要發聲明及面對：「依家網上太多假新聞，太容易去做，好似今年港姐競選，我哋都可以將個佳麗變老，其實呢啲假新聞對我呢種資深藝人影響唔係太大，但對後生藝人就好慘，佢哋剛剛有啲成績，可能因為假新聞而冇咗工作，其實唔止這行，假新聞害到好多人，甚至搞到有人睇唔開自殺，佢哋整幾張相寫幾隻字好容易，但會影響人一生。希望睇新聞嘅人唔好亂信，整假新聞嘅人都要問良心點解要咁做，做之前要三思。」問到為何會有這個謠言傳出，他坦言不知情，笑言當年有一段聲稱是他的脫衣片，他也沒有澄清，但今次牽涉到犯罪就要回應。至於會否採取法律行動？他說：「之前發聲明，一定會查根究底，搵到源頭就一定會告。」

談到今年港姐競選，有指志偉原是司儀之一？他否認：「唔係，係4個大隻佬。（網民形容為災難級？）證明靚仔未必做到司儀，唔會怪佢哋，佢哋太忙。今年有AI同視帝做司儀係想畀大家新鮮感，唔好淨係睇我同C君呢啲甩頭甩骨嘅人，不過依家畀大家回味吓原來我哋幾個都幾口齒伶俐，總之靚仔都有靚仔嘅好，睇吓大家鍾意睇乜，下年再諗過。」