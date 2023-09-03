戴祖儀晒水着只係小試牛刀　預告入行10周年有大型福利

藝人戴祖儀（Joey）與潘靜文（Sherman）今日（3日）出席無煙活動。Joey表示若揀男友盡量不會選擇吸煙者：「會扣好多好多分囉，不過我有得揀先算啦，哈哈！」身旁Sherman也表示認同：「試過喺街畀啲邊行邊食煙嘅人支煙頭焫親。」

問到若拍劇角色需要吸煙怎辦？Joey表示前輩教過可以「打煙炮」扮吸演繹：「不過依家好多導演都唔想宣揚食煙，所以呢類畫面少咗好多。」Sherman則自爆兒時曾好奇抽過一口煙：「因為有時睇劇會見到人食煙，都幻想自己食係點嘅呢？但一吸落去就係咁咳。」

問到有否與參加了《亞洲超聲團》的好友冼靖峰（Archie）聯絡？她表示不想影響正密集式訓練的他：「我哋本身都唔係Keep住有聯絡，係見到面會互寸下。」她表示觀看過對方近期的跳舞短片，大讚對方舞技進步不少。至於Joey則戥參賽者高興：「可以去到一個地方封閉式練習，係一個好好好學習機會，值得羨慕。」問到有否關心曾傳出緋聞的另一參賽者丁子朗？她説：「我見佢社交網甫啲相都好開心，應該都好幸福快樂，唔使特登八卦。」

談到她早前於社交網大晒泳裝照派福利，她笑謂：「嗰個小型福利。（幾時大型？）出道10周年吖，哈哈！其實如果有機會，都可以考慮拍一輯健康性感嘅寫真。」Sherman則笑言自己也相拍一輯不性感的寫真。