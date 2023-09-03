菊梓喬內地遇打風驚魂：橫風橫雨坐5個鐘車返廣州

歌手菊梓喬（Hana）在超強颱風蘇拉吹襲當天，身在茂名拍攝由金剛主持的廣東衛視節目《為食神探》，同場還有音樂人鄧智偉，她形容當日是有驚無險逆風拍攝，她說：「嗰日我哋一路睇住個風拍嘢，拍咗兩間餐廳，又參觀花生油工廠，中途又去咗個沙灘拍攝一啲玩遊戲嘢，喺沙灘都開始好大風，拍完已經係夜晚十二點幾，喺橫風橫雨下，我哋要坐四、五個鐘頭車返廣州，都真係幾驚，因為啲高速公路又冇燈，啲雨又大到乜都睇唔到，係好刺激。」

Hana坦言當時都好驚，她因為會暈車浪，所以她坐車頭，由於全車人太攰瞓着覺，她就陪司機傾足成個車程，她說：「嗰朝我哋凌晨6點出發，拍咗十幾個鐘頭，大家係好攰嘅，所以工作人員都瞓晒，但我驚司機都瞓着，所以全程陪住佢傾偈，因為好大雨，前面乜都唔睇唔到。」她從未試過在掛8號風球開工，今次是第一次，蘇拉仲係超強颱風，唔驚就假嘅！

Hana自爆好大食，其中一間餐廳主要食豬的內臟，她笑說：「即係豬什，我全部食晒，佢哋話估唔到我會食男人食嘅嘢，又笑我細細粒食咁多。」昨日在廣州工作完後，今午她返抵香港，發現屋企的冷氣機的窗口同廚房的抽氣扇位置都因颱風而有浸水影響，幸好不是太嚴重，她說：「我啱啱返咋，放低行李就開始清洗，因為個煮食爐都濕晒。」