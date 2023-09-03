美國巡唱是非多！李昇基取消到訪贊助商餐廳激嬲韓僑

韓國男歌手李昇基今年4月與女星李多寅結婚，5月便展開亞洲巡迴演唱會，在日本、菲律賓、馬來西亞、新加坡及泰國等地方開唱，而美國巡唱則於8月26日開始，他原定先後於8月26日、8月30日及9月2日在洛杉磯、亞特蘭大及紐約開騷，卻因為他在亞特蘭大開騷時疑欠缺誠意，引起當地僑民不滿，令紐約的演出被迫取消。

據當地傳媒報道，李昇基在亞特蘭大一個有2,700個座位的場地開騷，但只有約1千觀眾入場，當中除了有韓僑之外，亦有美國人參加，李昇基在騷上唱出《The Dreamers Dream》，以及出道歌《因為是我的女人》，雖然演唱會圓滿舉行，但報道指李昇基於8月28日抵達亞特蘭大之後以身體狀態不佳為由，突然取消到訪贊助演唱會、韓僑所開的餐廳。

工作人員向該媒體表示：「我沒有見到李昇基健康有異樣，只是突然收到他通知不能去餐廳，他又沒有去原本預約好的酒店，而是和事務所老闆及理事入住其他酒店，因為突然更改行程，令贊助商十分不滿，真心向贊助今次演唱會的餐廳致歉。」餐廳負責人則指李昇基突然取消到訪，令在場等候的粉絲大感失望，又質疑李昇基是故意無視韓僑。

所屬事務所今日（3日）向韓媒澄清絕對沒有無視僑民之意，指赴亞特蘭大當日遇上颱風，因為航班延誤令他們要到晚上10點才抵達，出發往酒店時已經過了10點半，故安排藝人返回酒店休息，又指李昇基到訪餐廳的行程被公開，令餐廳有很多人聚集，考慮到工作人員很難安心全餐，才沒有到現場，對於有指紐約的演出是因為門票銷情欠佳而取消，事務所只表示：「是與當地演出場地的問題有關。」