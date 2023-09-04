星玄︱譚俊彥豪使7位數　港島開拓飲食王國

今日係9月4號，亦即係農曆七月二十日，是日最旺生肖係猴，猴仔猴女正財旺做生意有利收益豐厚！屬猴嘅視帝譚俊彥（Shaun）除咗忙住拍戲，最近仲有新搞作，豪使7位數字擴充旗下西餐廳，由九龍搬去港島區2千呎地舖！Shaun仲將近兩年嘅收入，全部攞晒去投資。雖然聽落好似風險好大，不過大家又唔使為Shaun擔心喎，就算新舖依家裝修緊，仲未可以正式開張，但Shaun已經收到超多Booking，如果要擔心嘅話，都係擔心生意多到做唔切囉。講明Shaun你今日正財旺爆做生意好有利，證明呢個決定係啱呀！

至於今日嘅幸運星係雙子座，你哋事業運強無後顧之憂，可以放膽追尋夢想。張栢芝原來就係雙子座，佢上年參加完《乘風破浪的姐姐2》再次爆紅，不斷參加綜藝拍廣告又做直播，成功做埋「帶貨女王」事業運明顯超強！不過佢8月突然宣布因為身體抱恙要取消所有工作，事業心咁重嘅佢都選擇停低，身體狀況令人擔心。

好在栢芝休息一排之後，前日終於復工，着住黑色秋裝喺上海亮相品牌活動，雖然身形瘦咗個圈，不過佢面色紅潤，精神望落亦唔錯，現場仲有唔少粉絲為佢打氣添，今日你事業運咁強，做嘢肯定更加順啫。