【是日通勝】

農曆七月二十

癸卯年 庚申月 乙丑日

吉時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：會友、捕捉、掃舍

忌：交易、開市、立約

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：7、18、25

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

金牛座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

雙子座：事業運強，無後顧之憂，可放膽追尋夢想。

巨蟹座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

獅子座：健康一般，進補要因應體質，以免弄巧成拙。

處女座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

天秤座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

天蠍座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

人馬座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

山羊座：努力有成果，但不要自滿，有挑戰等着你。

水瓶座：留意身體發出的警號，感不適要盡快求醫。

雙魚座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 正財旺

（跌）羊 精神差

鼠：社交運不錯，可在朋友身上聽到喜訊。

牛：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

虎：面對誘惑要冷靜，以免被爛桃花所傷。

兔：搭上好運的順風車，對事業發展有利。

龍：受心情影響，易因意氣用事做錯決定。

蛇：處事保持謙遜，可贏得身邊人的尊重。

馬：謀事忌一意孤行，以免影響人際關係。

羊：是日沖煞，精神欠佳，做事有心無力。

猴：正財運極好，有利做生意，收益豐厚。

雞：運勢極佳，投資上有意想不到的收穫。

狗：財運一般，宜預留金錢應付意外開支。

豬：遇上麻煩要冷靜，身邊人可助你解困。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

萬事不由人計較 一生都是命安排

人生遇到的所有事情，都由不得人去計算和比較，命運好像有劇本預先安排好。

一個人的今世運程皆緣於前世行為所造成，非人力所能改變或抗衡，有些人經過了一番努力，結果仍不如預期，面對這般無可奈何的事實，也只能勸慰自己轉換心境，將一切歸於天命時運。相反，如果人生順遂得意，要懂得感恩惜福，慶幸自己命運兩濟。說出人的好壞運氣，福禍際遇命中早有定數，不由自主。

最近坊間有不少人談論2024年踏入20年九運開始，那又代表甚麼？與我們有甚麼關係？在這裏，我不打算詳述何謂九運，但有些例子值得大家深思。

以港人喜歡的打麻雀為例，當有些人不停輸錢，心情不佳，就會遷怒於各種理由，繼而做出特別行為，如移燈、換櫈、洗手、拉櫃桶等等，意思是要改變磁場。對！先不理甚麼地運，遇上任何運勢不順，試將家居物品移動或裝修，看看有沒有改善，如果情況仍然差，只好記住一點：三十六計走為上計！

最近有一案例可以分享，有客人於10年前看風水後一直沒有再找我，最近其公司損失了一張大合同，對方是老客戶，每年都有訂單，與此同時，家人不停生病，最特別是多年來打麻雀多數贏錢的她，這一年開始經常輸。經過八字診斷後，發覺客人的家人大部分在運中，所以多年來沒有問題需要找我，剛巧九運即到，於是嘗試給他們布個九運局，果然過了兩星期後就有張大合同，巧合嗎？